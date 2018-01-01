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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 2 береговой линии в Махмутларе

Махмутлар центр, Турция
от € 187,000
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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 2 береговой линии в Махмутларе
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 57 до 216 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 2 береговой линии в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от € 187,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2023

Жилой комплекс  расположен в экологически чистом районе Аланьи в городе Газипаша, недалеко от пляжа и центра города, у подножия Таврских гор. Гармони Парк Газипаша - это концепция современного, комфортного, высокофункционального жилья премиум-сегмента. В пешей доступности школы, больница, магазины, кафе, недельный рынок, рыбный рынок, Газипаша Марина и шикарный пляж.
Комплекс находится в 2 км от моря и Газипаша Марина, в 0,5 км от центра города Газипаша и больницы, в 4 км от международного аэропорта.
Проект включает в себя четыре монолитных дома с большим открытым бассейном. Комплекс расположен на территории площадью 4114 м2.   В наличии квартиры в домах А1 и А 2. Планировка квартир начинается от двухкомнатных апартаментов 1+1 общей площадью от 48м2, трехкомнатных апартаментов 2+1 площадью от 64м2 и четырехкомнатных апартаментов 3+1 общей площадью от 125 м2.   
Комплекс будет введен в эксплуатацию в июне 2023 года.
Жилой комплекс Новый проект в самом центре района Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 54 до 120 м2.Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Жилой квартал Квартира с видом на море по привлекательной цене в Махмутларе, Аланья
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите жить в тихом и спокойном месте и в то же время наслаждаться чашечкой кофе с прекрасным видом на море, обратите внимание на это предложение, возможно это квартира вашей мечты. Мы рады представить вам эту 3-х комнатную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, общей площадью 125м², с мебелью, бытовой техникой и видом на море. Так же планировкой предусмотрено наличие просторной гостиной, совмещенной с кухней американского типа, ванной комнаты, гостевого санузла, прихожей и двух просторных балконов, которые, при желании, можно остеклить. Апартаменты расположены в районе Махмутлар, на 10 этаже 12 этажного жилого блока, на закрытой ухоженной территории с комфортной инфраструктурой. В резиденции есть большой плавательный бассейн, красивый ухоженный сад и автомобильная парковка. С балконов открывается приятный вид на территорию комплекса и Средиземное море. В шаговой доступности сетевые магазины, рыбные и овощные лавки, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта с хорошей транспортной развязкой, и всего в 1500 метрах от моря. Инфраструктура комплекса:Открытый плавательный бассейнДетский бассейнУхоженная закрытая территорияПарковкаЗона барбекю
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