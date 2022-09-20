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Жилой комплекс Современные апартамены в строящемся проекте - район Оба

Каракокали, Турция
от € 162,000
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Жилой комплекс Современные апартамены в строящемся проекте - район Оба
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Каракокали, Турция
от € 162,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой проект в одном из центральных районов европейской части Стамбула
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1. Площадь апартаментов от 90 до 95 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Семейный жилой комплекс состоящий из одгого 7 этажгого блока, будет располагаться в в тихом зеленом районе Авсаллар, Алании, на площади 2800 м2. В проекте большой выбор планировочных решений — от однокомнатных до трехкомнатных апартаментов дуплексов. В готовую отделку от застройщика входит установка кухонного гарнитура и санузла.  Благодаря своему уникальному месторасположению всего в двух шагах от проекта будут находиться продуктовые супермаркеты, кафе, магазины, аптеки, школа и остановки общественного транспорта, в ближайшей доступности знаменитый пляж Инжекум, а из окон открываеться панорамный вид на всю территорию комплекса. Район Авсаллар отличается от других районов Алании неспешностью темпа жизни, тут вас не потревожит загруженный трафик дорог и постоянный шум машин. Здесь тихо,спокойно и гармонично, несмотря на то, что центральная улица района находится в 5 минутах ходьбы от комплекса.  На территории проекта застройщиком предусмотрены: сауна, фитнес, баня, детские площадки, баскетбольная площадка, теннисный корт и многое другое, что даст возможность жильцам и гостям данного комплекса наслаждаться жизнью не выходя за пределы комплекса.   Бассейн Детский бассейн Сауна Фитнес Баня Открытая детская площадка Крытая детская площадка Баскетбольная площадка Теннисный корт Генератор Лифт Охрана Закрытая благоустроенная территория Интеренет на всей территории комплекса Система видеонаблюдения 24/7   Начало стргоительства комплекса: 20.09.2022 Окончание строительства: 20.09.2023   При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка платежа на весь переод строительства.
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project Uskudar
Ускюдар, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это семейный проект на окраине Босфора, в одном из лучших азиатских районов Стамбула. Он находится в центре города в самом сердце старого города, в окружении престижных соединений и древних археологических памятников. Он имеет инновационный архитектурный дизайн, который сочетает в себе археологические и современные персонажи, подписанные инженером Эмре Аролат. Элегантное внутреннее убранство, с различными вариантами дизайна интерьера, пространства и подразделений. Проект строится с удобными планами оплаты более 36 месяцев, подходящими для условий турецкого гражданства.
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