Жилой комплекс Современные апартамены в строящемся проекте - район Оба

Авсаллар, Турция

Семейный жилой комплекс состоящий из одгого 7 этажгого блока, будет располагаться в в тихом зеленом районе Авсаллар, Алании, на площади 2800 м2. В проекте большой выбор планировочных решений — от однокомнатных до трехкомнатных апартаментов дуплексов. В готовую отделку от застройщика входит установка кухонного гарнитура и санузла. Благодаря своему уникальному месторасположению всего в двух шагах от проекта будут находиться продуктовые супермаркеты, кафе, магазины, аптеки, школа и остановки общественного транспорта, в ближайшей доступности знаменитый пляж Инжекум, а из окон открываеться панорамный вид на всю территорию комплекса. Район Авсаллар отличается от других районов Алании неспешностью темпа жизни, тут вас не потревожит загруженный трафик дорог и постоянный шум машин. Здесь тихо,спокойно и гармонично, несмотря на то, что центральная улица района находится в 5 минутах ходьбы от комплекса. На территории проекта застройщиком предусмотрены: сауна, фитнес, баня, детские площадки, баскетбольная площадка, теннисный корт и многое другое, что даст возможность жильцам и гостям данного комплекса наслаждаться жизнью не выходя за пределы комплекса. Бассейн Детский бассейн Сауна Фитнес Баня Открытая детская площадка Крытая детская площадка Баскетбольная площадка Теннисный корт Генератор Лифт Охрана Закрытая благоустроенная территория Интеренет на всей территории комплекса Система видеонаблюдения 24/7 Начало стргоительства комплекса: 20.09.2022 Окончание строительства: 20.09.2023 При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка платежа на весь переод строительства.