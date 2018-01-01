Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Махмутларе - Алания

Yaylali, Турция

Этот престижный жилой комплекс класса люкс состоит из одного 5-этажного здания с 15 квартирами различных планировок: 1+1, 2+1, и 3+1.

Предлагается большая развлекательная зона с бассейнами, турецким хамамом, детской площадкой и комнатой, паровой комнатой, фитнес-центром, парковкой, камелией и зоной барбекю и тд.

Резиденция находится всего в 130 метрах от песчаного пляжа и на расстояние 9 км от центра города Аланья. В шаговой доступности расположены продуктовые магазины и кафе.

Объект сдается в феврале 2023 и беспроцентная рассрочка возможна до окончания стройки.

Наша команда профессионалов поможет выбрать лучший вариант жилья и выгодно инвестировать в недвижимость.