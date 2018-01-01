  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Махмутларе - Алания

Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Махмутларе - Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 161,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Махмутларе - Алания
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Роскошная квартира в тихом районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Magic Hills
Toslak, Турция
Жилой квартал Эксклюзивные апартаменты 2+1 в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
от € 161,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Кестель
Yaylali, Турция

Этот престижный жилой комплекс класса люкс состоит из одного 5-этажного здания с 15 квартирами различных планировок: 1+1, 2+1, и 3+1. 

Предлагается большая развлекательная зона с бассейнами, турецким хамамом, детской площадкой и комнатой, паровой комнатой, фитнес-центром, парковкой, камелией и зоной барбекю и тд. 

Резиденция находится всего в 130 метрах от песчаного пляжа и на расстояние 9 км от центра города Аланья.  В шаговой доступности расположены продуктовые магазины и кафе. 

Объект сдается в феврале 2023 и беспроцентная рассрочка возможна до окончания стройки.

Наша команда профессионалов поможет выбрать лучший вариант жилья и выгодно инвестировать в недвижимость.
Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вашему вниманию предлагается светлая просторная квартира в комплексе в 150 метрах от пляжа и в 50 метрах от самой знаменитой улицы Махмутлара - Барборос, которая является одной из самых популярных среди туристов. Поблизости расположены магазины, рестораны,кафе, парикмахерские, а также другие социальные объекты на любой вкус.Квартира расположена на 2-м этаже и состоит из 2-х спален, 2-х ванных комнат, 2-х балконов, гостиной, совмещенной с кухней. Квартира укомплектована новой мебелью и техникой, а также произведен косметический ремонт. Бассейн Ухоженный сад Настольный теннис Теннисный корт Электрогенератор Фитнес-зал Круглосуточную охрану Апартаменты предлагаются к продаже от собственника!
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 104 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Realting.com
Перейти