Жилой комплекс Уютные апартаменты в новом комплексе - район Оба

Payallar, Турция

Сдача в: 2024

Новый проект премиум класса в активно застраивающемся районе Паяллар, всего в 650 метрах от моря. Благодаря расположению комплекса в пешей доступности от прекрасного Средиземного моря и наличию полной инфраструктуры проект станет отличным выбором как для личного проживания, так и для инвестиций. Общая площадь территории составляет 3.000 квадратных метров. На участке будет расположен один 8-ми этажный блок с инфраструктурой отельного типа. В общей сложности в комплексе будет всего 56 квартир. В комплексе представлены квартиры планировкой: - квартиры 1+1 (55 кв.м.) - пентхаусы 2+1 (110 кв.м.).

Если вы любите приезжать в отпуск на своем автомобиле, либо планируете арендовать транспортное средство - в комплексе есть большая парковочная зона размером в 760 квадратных метров, которая будет круглосуточно охраняться.

Уже с первых этажей Вам откроются чудесные виды на морскую гладь, величественные горы и цветущие ландшафты. А среди пентхаусов на верхних этажах можно выбрать квартиры с полным обзором на несколько сторон. Ощутите на себе все преимущества Субтропического климата вблизи одного из лучших побережий Анатолийского региона.