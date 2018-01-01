  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Уютные апартаменты в новом комплексе - район Оба

Жилой комплекс Уютные апартаменты в новом комплексе - район Оба

Каракокали, Турция
от € 169,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Уютные апартаменты в новом комплексе - район Оба
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 47 до 213 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Yaylali, Турция
Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в уютном комплексе - район Паяллар, Аланья
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Уютные апартаменты в новом комплексе - район Оба
Каракокали, Турция
от € 169,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Новый проект в Каргыджаке в 100 метрах от пляжа
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
В состав данного проекта входят 2 блока малоэтажной постройки, рассчитанных на 53 квартир различной планировки. Общая площадь территории жилого комплекса составляет 3005м2. В шаговой досягаемости расположены, супермаркеты, магазины, школы, детские сады. Внутри комплекса предусмотрена собственная инфраструктура, в которую входят: открытый бассейн, закрытый бассейн, СПА центр, детская площадка, и многое другое. Расстояние до пляжа составляет всего 100 метров. ✔ Блок А 1+1 Квартиры 50 - 52м2 1 Гостиная, 1 Спальня, 1 Ванная, Туалет, 1 Балкон ✔ Блок А 2+1 Квартиры 85 м2 Подъезд, 1 Гостиная, 2 Спальни, 2 Ванные комнаты, Туалет, 1 Балкон ✔ Блок А 2+1 Дуплекс Квартиры 105 м2 Подъезд, 1 Гостиная, 2 Спальни, 3 Ванные комнаты, Туалет, 2 Балкона ✔ Блок А 4+1 Дуплекс Квартиры 175 м2 Подъезд, 1 Гостиная, 4 Спальни, 3 Санузла, 5 Балконов ✔ Блок B 1+1 Квартиры 50 – 52 м2 Вход, 1 Гостиная, 1 Спальня, 1 Ванная Туалет, 1 Балкон ✔ Блок B 2+1 Duplex Apartments 100 м2 Подъезд, 1 гостиная, 1 спальня, 3 ванные комнаты, туалет, 2 балкона. ✔ Блок B 3+1 Duplex Apartments 130 м2 Подъезд, 1 гостиная, 3 спальни, 3 ванные комнаты, туалет, 4 балкона. Открытый бассейн Закрытый бассейн Фитнес центр и степ-аэробики СПА центр  Сауна Турецкий хамам Финская сауна Зеленый сад Зоны отдыха и барбекю Детская площадка Консьерж Генератор Лифт Система видеонаблюдения Видеонаблюдение 24/7 Беспроводной интернет  
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с живописным видом и парковочными местами.

Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Особенности квартир
  • Стальная дверь с отделкой из дерева
  • Видеодомофон
  • Ламинат
  • Плиточный пол
  • Кухонная мебель
  • Встроенная варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина
  • Двойные стеклопакеты
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралью Е5, торговыми центрами и университетами.

  • Пляж - 3 км
  • Аэропорт - 25 км
Жилой комплекс Проект Премиум класса в Паяллар
Payallar, Турция
Сдача в: 2024

Новый проект премиум класса в активно застраивающемся районе Паяллар, всего в 650 метрах от моря. Благодаря расположению комплекса в пешей доступности от прекрасного Средиземного моря и наличию полной инфраструктуры проект станет отличным выбором как для личного проживания, так и для инвестиций. Общая площадь территории составляет 3.000 квадратных метров. На участке будет расположен один 8-ми этажный блок с инфраструктурой отельного типа. В общей сложности в комплексе будет всего 56 квартир. В комплексе представлены квартиры планировкой: - квартиры 1+1 (55 кв.м.) - пентхаусы 2+1 (110 кв.м.).

Если вы любите приезжать в отпуск на своем автомобиле, либо планируете арендовать транспортное средство - в комплексе есть большая парковочная зона размером в 760 квадратных метров, которая будет круглосуточно охраняться.

Уже с первых этажей Вам откроются чудесные виды на морскую гладь, величественные горы и цветущие ландшафты. А среди пентхаусов на верхних этажах можно выбрать квартиры с полным обзором на несколько сторон. Ощутите на себе все преимущества Субтропического климата вблизи одного из лучших побережий Анатолийского региона.

Realting.com
Перейти