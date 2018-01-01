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Жилой комплекс Современные апартаменты в 300 м от моря - район Оба

Каракокали, Турция
от € 370,000
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Жилой комплекс Современные апартаменты в 300 м от моря - район Оба
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 53 до 178 квадратных метров. Расстояние до моря 300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Современные апартаменты в 300 м от моря - район Оба
Каракокали, Турция
от € 370,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в активно развивающемся районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 110 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Как насчет покупки квартиры в центре Алании? Этот комплекс находится всего в 1300 метрах от лучших пляжей Аланьи. Есть три варианта покупки: апартаменты 1+1 и 2+1 и пентхаусы 3+1. Строительство начнется 30 сентября 2022 года и закончится 30 числа. Декабрь 2023 г. Почему покупать в стадии строительства? Вы будете владеть новой квартирой по хорошей цене, потому что сначала она всегда дешевле. Вы также можете заплатить 30% вперед и оплатить в рассрочку до окончания срока строительства. Вокруг вашего дома вы можете найти все, что вам нужно, рынки, рестораны, кафе, магазины, больницы, автобусные остановки и школы. Вам не понадобится машина, когда вы покупаете эти апартаменты. Давайте поговорим об этом красивом бутик-комплексе. фитнес-центр для вашего здоровья, игровая площадка для ваших детей, сауна и джакузи для отдыха и открытая парковка для ваших автомобилей или велосипедов *Лифт *Фитнес *Сауна *Джакузи *Камелла *Генератор *Детский парк *Система камеры
Жилой комплекс Комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2023

Жилой комплекс  расположен в экологически чистом районе Аланьи в городе Газипаша, недалеко от пляжа и центра города, у подножия Таврских гор. Гармони Парк Газипаша - это концепция современного, комфортного, высокофункционального жилья премиум-сегмента. В пешей доступности школы, больница, магазины, кафе, недельный рынок, рыбный рынок, Газипаша Марина и шикарный пляж.
Комплекс находится в 2 км от моря и Газипаша Марина, в 0,5 км от центра города Газипаша и больницы, в 4 км от международного аэропорта.
Проект включает в себя четыре монолитных дома с большим открытым бассейном. Комплекс расположен на территории площадью 4114 м2.   В наличии квартиры в домах А1 и А 2. Планировка квартир начинается от двухкомнатных апартаментов 1+1 общей площадью от 48м2, трехкомнатных апартаментов 2+1 площадью от 64м2 и четырехкомнатных апартаментов 3+1 общей площадью от 125 м2.   
Комплекс будет введен в эксплуатацию в июне 2023 года.

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