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Жилой комплекс Современный комплекс в центральной части района Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 299,000
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Жилой комплекс Современный комплекс в центральной части района Махмутлар
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 215 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Проект будет состоять из 15 квартир, таких планировок как 1+1 и 2+1 Duplex в одном блоке, с системой «Умный дом».
Строительство начато в июле 2022г., завершение строительства ожидается в марте 2023г.

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