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Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба

Каракокали, Турция
от € 139,000
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Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба
Каракокали, Турция
от € 139,000
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Жилой комплекс Новый проект с полной инфраструктурой в центральной части района Бейликдюзю
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район БейликдюзюВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 93 до 135 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Большой выбор квартир в строящемся комплексе в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 53 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Новый комплекс в Кестеле
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Уникальные апартаменты на продажу в Кестеле, являющиеся отражением спокойного средиземноморского образа жизни, предлагают все необходимое для комфортного проживания и активной жизни. Инвестиционный проект, который будет завершен к сентябрю 2023 года, специально спланирован для тех, кто ценит комфорт, роскошь и предпочитает лучшее. На продажу выставлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 от 58м2. до 75 м2.
Многие объекты инфраструктуры также включены в проект, который строится на общей площади 969 м2. С богатыми возможностями для жителей комплекса будут созданы зоны, где они смогут приятно провести время. К ним относятся открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, камелия, открытая автостоянка и генератор. Территория комплекса будет охраняться системами видеонаблюдения 24/7.
Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, до торговых центров и супермаркетов можно легко добраться пешком. Международный аэропорт Газипаша находится в 32 км.
Первоначальный взнос 35 %, остаток суммы можно оплатить с помощью беспроцентной рассрочки платежа до конца строительства.

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