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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся ЖК - район Оба

Каракокали, Турция
от € 130,000
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся ЖК - район Оба
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1. Площадь от 45 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся ЖК - район Оба
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном центральном районе.

  • Автомагистраль ТЕМ - 1 минута
  • Маслак - 3 минуты
  • Аэропорт Стамбула - 25 минут
Жилой комплекс Новый Жилой комплекс в престижном районе
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Новый комплекс расположился в одной из самых лучших локаций престижного и активно развивающегося района Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из самых лучших пляжей Алании-пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар.

Общая площадь участка земли 2738 м2., проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков с полной инфраструктурой. Апартаменты 1+1 от 56 до 61 м2. и дуплексы 3+1 от 114 м2. до 143 м2.

В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции.

Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требования жильцов. Проект напоминает теплую соседскую жизнь, поскольку включает в себя древние здания, в которых есть рестораны, магазины, кафе, и театральный зал.
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