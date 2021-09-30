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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой в районе Оба

Каракокали, Турция
от € 187,500
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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой в районе Оба
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 57 до 175 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой в районе Оба
Каракокали, Турция
от € 187,500
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Другие комплексы
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 44 до 109 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Представляем  вашему вниманию новый проект строительство которого началось в Махмутларе. Комплекс состоит из 1-го 12 - этажного блока, 120 апартаментов разных планировок, 1+1, 2+1, 3+1, а так же дуплексов и апартаментов с отдельной кухней. Проект будет располагаться на большой территории, общая площадь которого составит 3.713 м².  Инфраструктура: БассейнДетский бассейнСобственный садМини водопадВитаминный барФитнес Шахматная площадкаВелосипедная и беговая дорожкиЗакрытый бассейнПаровая комната Солевая комната Детская комната ТВ комната БильярдНастольный теннисЛифт ГенераторВидеонаблюдение 24/7 Парковка Велопарк   Море - 650 м.Центр Алании - 11 км. Аэропорт Газипаша - 32 км. Покупая недвижимость на начальной стадии строительства у вас есть возможность воспользоваться рассрочкой платежа.   Начало строительства - 30.09.2021г.Окончание строительства - 30.03.2023г.
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся ЖК - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1. Площадь от 45 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах
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