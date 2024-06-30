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Жилой комплекс Новые квартиры в стильном ЖК - район Оба

Каракокали, Турция
от € 130,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в стильном ЖК - район Оба
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в стильном ЖК - район Оба
Каракокали, Турция
от € 130,000
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Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации района Багджылар - Стамбул
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 75 до 100 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Современный комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность.

Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2  с богатой внутренней инфраструктурой.

Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п.

Окончание строительства: 30.06.2024 года.

Инфраструктура:

• Генератор
• Фитнес-зал
• Сауна/джакузи/парная
• Открытый бассейн с аква-горкой
• Детская площадка/ детская комната
• Бар у бассейна
• Зона отдыха с беседкой
• 24/7 охрана и видеонаблюдение
Жилой квартал Отличные апартаменты в самом центре престижного района Алании, Кестель.
Yaylali, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный косплекс будет отличаться своей невысокой застройкой и будет состоять из 5 этажей 3 блоков и 92 квартир.    1+1 (45м2) 2+1 (65м2) 3+1 (115м2) Дуплекс на первом этаже 3+1 (120м2) Дуплекс пентхаус 4+1 (145м2)    Открытый бассейн Закрытый бассейн Фитнес Сауна Аквапарк Баскетбольная площадка Кафе Бар у бассейна Детская площадка Лифт Автостоянка Охрана   Начало строительства: 12.2021 Окончание строительства: 08.2023
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