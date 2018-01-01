  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый современный проект в районе Оба - Алания

Жилой комплекс Новый современный проект в районе Оба - Алания

Каракокали, Турция
от € 235,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый современный проект в районе Оба - Алания
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 194 квадратных метров. Расстояние до моря 2150 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры от застройщика в районе Оба с видом на горы
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со всеми удобствами в Алании
Алания, Турция
Жилой комплекс Новый премиум-комплекс на 1 береговой линии в популярном районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Многоквартирный жилой дом Şişli Istanbul Residence Compound
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новый проект в районе Чиплаклы - Оба, Алания
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый современный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
от € 235,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 138 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Yaylali, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новая, светлая квартира в Кестеле, Алания - Мы рады предложить вам новую, яркую квартиру в Кестеле, Алания. Кестель - это новая развивающийся район Алании. тут гармонично сочетаются старые постройки с новостройками. В Кестеле вы можете прогуляться в апельсиновом и банановом саду, наслаждиться песчаным пляжем, а также можете покататься на велосипеде вдоль набережной.  Комплекс находится всего в 100 метрах от пляжа, в нескольких минутах ходьбы от рынка и детского парка. Общественная автобусная остановка находится всего в 50 метрах. Квартира расположена в хорошо управляемом комплексе с такими удобствами как: кафе, сауна, бассейн, автостоянка, детский парк.  Квартира очень светлая,просторная и уютная. Кухня спроектирована по американскому типу,имеется встроенная гранитная столешница. С кухни плавно перететка щей в гостиную вы можете выйти на просторную лоджию и насладиться на ней прекрасными видами под чашечку чая или турецкого кофе. 
Резиденция Comport Rezidans,Kağıthane
Мраморноморский регион, Турция
от € 220,790
65 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

 ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 •Безопасность,
 •Gym ,
 •Привет парковка ,
 •Художественная галерея,
  •24/7 техническая служба

 •Количество квартир: 45
 •Общая площадь: 4800 м ²
 •Общий этаж: 16

Realting.com
Перейти