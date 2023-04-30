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Жилой комплекс Новые квартиры премиум-класса в Обе, Алания

Каракокали, Турция
от € 191,400
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Жилой комплекс Новые квартиры премиум-класса в Обе, Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 52 до 321 квадратных метров. Расстояние до моря 2700 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры премиум-класса в Обе, Алания
Каракокали, Турция
от € 191,400
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Жилой комплекс Новый ЖК недалеко от шоссе TEM и нового аэропорта Стамбула
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Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 70 до 284 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Уникальный по архитектурному решению жилой комплекс, недвижимость в котором будет соответствовать современным стандартам, с самодостаточной внутренней инфраструктурой, находится в самом популярном туристическом центре Алании в районе Махмутлар. Расстояние до побережья Средиземного моря составляет 600 метров (примерно 9 минут ходьбы). В 150 метрах от резиденции находится площадь субботнего рынка, и так как это центр Махмутлара то в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура района – всевозможные магазины, супермаркеты, овощные и мясные лавки, пекарни, отделения банков, аптеки, медицинские учреждения.
Проект состоит из одного 12 этажного блока с 120 апартаментами различных планировок. На выбор представлены: 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 площадью от 49 до 209 м2. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью и укомплектованными санузлами, также в стоимость включено: стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери, светодиодные и точечные светильники на потолке, керамогранитная плитка на полу, окна и балконные двери с двойным остеклением, видеодомофон и центральная спутниковая система.
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на март 2023 года, на этапе строительства действует беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос 40% от стоимости. На сегодняшний момент не так много жилых комплексов, где сочетается удобство, комфорт и хорошая цена. Данная покупка порадует вас продуманными деталями и что не мало важно – ликвидностью. Из этого следует, что объект выгоден как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду.
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Erdemli, Турция
от € 45,960
60–65 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294.

  • Дата начала строительства — 30.04.2023
  • Дата окончания строительства — 30.04.2025

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Турецкая баня
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор

 

О районе:

Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей.

Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».

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