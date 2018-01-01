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Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства - район Оба

Каракокали, Турция
от € 164,000
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Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства - район Оба
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства - район Оба
Каракокали, Турция
от € 164,000
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 1100 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции. Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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Если вы в поисках готовой квартиры для отдыха или постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря, то это предложение стоит рассмотреть подробнее. На продажу выставлена квартира с ремонтом, мебелью, техникой. Но самое главное преимущество данной квартиры заключается в ее расположении.Квартира, планировки 2+1 и общей площадью 115 м² с 2 ванными комнатами и 2 балконами с видом на море, в 550 метрах от пляжа, район Демирташ. бассейн детский бассейн генератор автопарк Район Демирташ является относительно новым районом, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом.Тут нет шумных туристов, ночных клубов и кафе с громкой музыкой, а также крупных отелей.Зато здесь есть замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.
Жилой комплекс Уютные апартаменты в районе Паяллар
Payallar, Турция
Сдача в: 2023

Уютный Жилой Комплекс расположился в перспективном районе Алании-Паяллар. Этот район тянется от моря до гор на 6 км и находится в 14 км. от центра Алании. С западной стороны от района Паяллар хвойные леса и район Тюрклер, с востока – туристический современный район Конаклы.  Международный аэропорт Газипаша находится примерно в 55км. Пляжи района Паяллар самые разные, песчаные, галечные, песчано-галечные.
Данный проект строится на участке с площадью 1527м2. представляет собой 3-х этажный блок с общим количеством квартир 36. Представлены следующие планировки квартир: 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс. Со всех окон открывается замечательный вид на море, горы и природу.
Начало строительства апрель-2022, конец апрель-2023 года. Предусмотрены выгодные условия приобретения недвижимости.

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