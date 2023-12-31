  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Комплекс на этапе строительства - Верхняя Оба - Алания

Жилой комплекс Комплекс на этапе строительства - Верхняя Оба - Алания

Каракокали, Турция
от € 103,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Комплекс на этапе строительства - Верхняя Оба - Алания
1 / 7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Площадь апартаментов от 44 до 167 квадратных метров. Расстояние до моря 5000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул
Akarca, Турция
Жилой квартал Привлекательные квартиры у моря в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой квартал Апартаменты в комплексе Sfera residence, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс на этапе строительства - Верхняя Оба - Алания
Каракокали, Турция
от € 103,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Плодородная среда для инвестиций рядом с наиболее важными жилыми и коммерческими проектами на анатолийской стороне. Проект находится в историческом районе, где находятся многие из древнейших археологических и туристических достопримечательностей Турции. Он состоит из просторных апартаментов с очаровательным видом на Мраморное море и Камлыкатепе. Он окружен множеством услуг, образовательных и медицинских учреждений, а также недалеко от центра города. Ваш контракт готов к немедленной доставке и соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:

  • большими зелеными зонами
  • фитнес-центром и тренажерным залом
  • турецкой баней и сауной
  • детской площадкой
  • бассейном
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной
  • школой
Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

Расположение и объекты поблизости
  • автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
  • парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
  • парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
  • автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
  • ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
  • новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Yalinayak, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно!

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

10 ЭТАЖЕЙ

Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!!

НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР

1+1 - 69 М2

1+1 - 74 М2

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ

5% СКИДКА, на 100 % оплату  

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА.

2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА

3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ

4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА

5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ

7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА

8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ

2. гардероб

3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ

4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ

5. ОКНА ПВХ

6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА

8. ДУШ 1 КЛАССА

9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ

10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА

11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый

НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

5. КАМЕЛИИ

6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ВАННА

2. САУНА

3. ФИТНЕС

4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

 

ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года

 

Realting.com
Перейти