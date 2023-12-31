Жилой комплекс Комплекс на этапе строительства - Верхняя Оба - Алания

Мраморноморский регион, Турция

Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:

большими зелеными зонами

фитнес-центром и тренажерным залом

турецкой баней и сауной

детской площадкой

бассейном

крытой парковкой

круглосуточной охраной

школой

Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды

парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды

парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды

автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды

ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды

новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды

Расположение и объекты поблизости