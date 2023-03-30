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Жилой комплекс Новые апартаменты - район Оба, Алания

Каракокали, Турция
от € 135,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты - район Оба, Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 3+1. Площадь от 52 до 110 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 43,4 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные квартиры с видом на город.

Резиденция располагает тренажерным залом, охраной, зеленой территорией.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом.

Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
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Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

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Квартиры 1+1 60-63 м2 от 59 000 евро 
Открытый бассейн
Открытая парковка
Детская игровая площадка
Беседка
Зона барбекю
Баскетбольная площадка
Турецкая баня 
Сауна
Кино зал
Фитнес зал
Расстояние до моря: 500м
Дата начала: 30.03.2023 Дата окончания: 30.04.2024

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