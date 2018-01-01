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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба, Аланья

Каракокали, Турция
от € 140,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба, Аланья
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для детей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба, Аланья
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.

Резиденция располагает:

  • тренажерным залом
  • спа-центром с парной, хамамом и сауной
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной с видеонаблюдением
  • большими зелеными зонами и зонами отдыха на открытом воздухе
  • детскими площадками
  • бассейном
Преимущества

Прогнозируется хорошая доходность из-за высокого спроса на аренду у медицинских туристов.

Расположение и объекты поблизости

Башакшехир — зелёный район с заповедными рощами, ботаническими садами и благоустроенными парками. Кроме того, в этом районе расположено самое крупное водохранилище в Турции Сазлыдере — место отдыха горожан.

При всём природном изобилии в районе развита инфраструктура: здесь есть три университетские больницы, международный колледж TED и олимпийский стадион.

Район считается третьим центром Стамбула, местные часто называют его городом здоровья.

  • 9 минут езды до ботанического сада
  • 12 минут езды до шоссе Е-5 и 5 минут до шоссе ТЕМ
  • 12 минут езды до заповедника
  • 15 минут пешком до ближайшей станции метро
  • 20 минут езды до водохранилища
  • 23 минуты езды до нового аэропорта
  • 32 минуты езды до центра города
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся ЖК - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1. Площадь от 45 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023

Рады представить вам строящийся Жилой Комплекс в перспективном районе Демирташ –Алания. Район является относительно новым, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом. Здесь есть замечательные пляжи, чистая морская вода, хвойные леса и экологически чистая природа.
Жилой Проект будет расположен в 17км. от аэропорта Газипаша и в 22 км. от центра Алании. На продажу выставлены квартиры планировок: 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1.
Период строительства данного объекта: 05.2022г.- 08.2023г.

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