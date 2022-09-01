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Жилой комплекс Инвестиционный проект с шикарной локацией в районе Оба

Каракокали, Турция
от € 238,700
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Жилой комплекс Инвестиционный проект с шикарной локацией в районе Оба
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 53 до 79 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект с шикарной локацией в районе Оба
Каракокали, Турция
от € 238,700
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Этот небольшой жилой комплекс будет состоять из одного четырехэтажного блока с общей сложностью 16 квартир различной планировка и квадратуры.  В продаже будут квартиры: 1+1 (65м2), 2+1 (130м2), 2+1 дуплексы(130м2), 3+1 дуплексы (150м2), каждая квартира будет сдана в эксплуатацию с готовой чистовой отделкой.   Проект расположится в выгодной локации — всего несколько минут пешком, и вы уже у знаменитого пляжа Клеопатры. Жилой комплекс комфорт-класса будет построен на территории 950 м2 и будет иметь свою собственную закрытую территорию с развитой внешней и внутренней инфраструктурой что обеспечит благоприятной обстановкой и дополнительными возможностями для досуга жителей и их гостей. Дизайнеры и застройщик учли интересы разных возрастных групп жителей: предусмотрели детскую площадку для игр, зону для занятия спортом, беседку для тихого отдыха, бассейн и сауну. А в нескольких минутах ходьбы от комплекса будет расположена  образовательная инфраструктура: школа и детский сад, а так же супермаркеты, аптеки, банки, магазины, бары, рестораны  и многое другое для комфортной жизни собсвенников квартир.   Бассейн Детский бассейн Открытая детская площадка Крытая детская площадка Сауна Фитнес Генератор Лифт   Начало строительства комплекса: 01.09.2022 Окончание строительства комплекса: 01.09.2023   При первоначальном взносе 30% возможна рассрочка платежа до момента сдачи комплекса в эксплуатацию.
Жилой комплекс Новый Жилой комплекс в престижном районе
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Новый комплекс расположился в одной из самых лучших локаций престижного и активно развивающегося района Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из самых лучших пляжей Алании-пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар.

Общая площадь участка земли 2738 м2., проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков с полной инфраструктурой. Апартаменты 1+1 от 56 до 61 м2. и дуплексы 3+1 от 114 м2. до 143 м2.

В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции.

Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Мерсин, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.

СИТЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БЛОКОВ А и В

СОСТОИТ ИЗ 1+1-2+1-3+1 КВАРТИРЫ

НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ ПО 5 КВАРТИР

28 шт. 1+1 75 м2

56 шт. 2+1 110 м2

56 шт. 3+1 130 м2

ЭТАЖ+14 ЭТАЖ

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

ТЕННИСНЫЙ КОРТ

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН

АКВАПАРК

ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

ОТКРЫТЫЙ/ВНУТРЕННИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

САУНА

ВАННАЯ КОМНАТА

ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

ЗОНА ОТДЫХА

БИБЛИОТЕКА

КОМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ. Песчаный - шикарный пляж.

ПЛАН ОПЛАТЫ

50% ОПЛАТА, ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОКОНЧАНИЕ 30.06.2023 года

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