Жилой комплекс Инвестиционный проект с шикарной локацией в районе Оба

Каргыджак, Турция

Сдача в: 2024

Новый комплекс расположился в одной из самых лучших локаций престижного и активно развивающегося района Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из самых лучших пляжей Алании-пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар.

Общая площадь участка земли 2738 м2., проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков с полной инфраструктурой. Апартаменты 1+1 от 56 до 61 м2. и дуплексы 3+1 от 114 м2. до 143 м2.

В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции.

Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.