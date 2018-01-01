  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый проект в шаговой доспупности от моря на Клеопатре

Жилой комплекс Новый проект в шаговой доспупности от моря на Клеопатре

Аланья, Турция
от € 245,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый проект в шаговой доспупности от моря на Клеопатре
1 / 5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Дешевая трехкомнатная квартира с мебелью и техникой
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Gold City
Каргыджак, Турция
Жилой квартал Квартиры в Olive Garden в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой квартал Уютная квартира в Алании рядом с пляжем,Тосмур
Каракокали, Турция
Жилой квартал Апартаменты в комплексе Sfera residence, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый проект в шаговой доспупности от моря на Клеопатре
Аланья, Турция
от € 245,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс MARSHAL
Мерсин, Турция
от € 67,589
70–110 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI

ILKEM MARSHALL

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2024

Страна: Турция

Провинция: Мерсин

Город: Эрдемли

Район: Томюк

Расстояние до моря: 550 м

Расстояние до пляжа: 550 м

Расстояние до трассы: 300 м

ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 5 (А▪️В▪️C▪️D▪️E)

Количество этажей в каждом блоке: 12

Количество квартир к комплексе: 566

Количество квартир на этаже в блоке А: 8

Количество квартир на этаже в блоке В: 13

Количество квартир на этаже в блоке C: 8

Количество квартир на этаже в блоке D: 8

Количество квартир на этаже в блоке E: 14

Блок А: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок В: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1

Блок С: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок D: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок E: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 26 000 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая автопарковка Бассейн: открытый взрослый и детский. Закрытый взрослый Спортивные площадки Закрытый фитнес клуб Детские площадки Кинотеатр Беседки для отдыха Сауна, хамам, spa салон Зона барбекю Генератор

Основные характеристики квартиры 1+1

Брутто: 70,00 m²

Нетто: 55 00 m²

Количество санузлов: 1 Количество балконов: 1 (совмещенный)Прихожая: 8,70 m² Кухня + Гостиная: 25,50 m² Спальная комната: 11,20 m² Санузел: 3,65 m² Балкон: 5,95 m²

Основные характеристики квартиры 2+1

Брутто: 110,00 m²

Нетто: 88 00 m²

Количество санузлов: 2

Количество балконов: 2

Прихожая: 8,50 m²

Кухня + Гостиная: 32,00 m²

Спальная комната: 15,80 m²

Детская комната: 13,60 m²

Санузел 1: 3,90 m²

Санузел 2: 3,95 m²

Балкон 1: 2,80 m²

Балкон 2: 7,45 m²

Основные характеристики квартиры 3+1

Брутто: 140,00 m² Нетто: 116 00 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 1 Прихожая: 6,85 m² Коридор: 2,85 m² Кухня + Гостиная: 38,80 m² Спальная комната: 16,50 m² Гардеробная: 2,80 Детская комната 1: 11,80 m² Детская комната 2: 12,15 m² Санузел 1: 2,50 m² Санузел 2: 3,40 m² Санузел 3: 3,85 m² Балкон: 14,50 m²

 
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала Хайдарпаша, международного аэропорта Сабиха и шоссе E - 5. Туннель Евразия находится рядом с комплексом, который соединяет европейскую и азиатскую стороны Стамбула. Доступны простые рассрочки, ваш титульный акт готов, с возможностью получить турецкое гражданство.
Жилой комплекс Новый уютный комплекс в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Realting.com
Перейти