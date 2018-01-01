Жилой комплекс Новый проект в шаговой доспупности от моря на Клеопатре

Мерсин, Турция

от € 67,589

70–110 м² 2 квартиры

Сдача в: 2024

ILKEM MARSHALL

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2024

Страна: Турция

Провинция: Мерсин

Город: Эрдемли

Район: Томюк

Расстояние до моря: 550 м

Расстояние до пляжа: 550 м

Расстояние до трассы: 300 м

ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 5 (А▪️В▪️C▪️D▪️E)

Количество этажей в каждом блоке: 12

Количество квартир к комплексе: 566

Количество квартир на этаже в блоке А: 8

Количество квартир на этаже в блоке В: 13

Количество квартир на этаже в блоке C: 8

Количество квартир на этаже в блоке D: 8

Количество квартир на этаже в блоке E: 14

Блок А: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок В: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1

Блок С: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок D: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок E: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 26 000 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая автопарковка Бассейн: открытый взрослый и детский. Закрытый взрослый Спортивные площадки Закрытый фитнес клуб Детские площадки Кинотеатр Беседки для отдыха Сауна, хамам, spa салон Зона барбекю Генератор

Основные характеристики квартиры 1+1

Брутто: 70,00 m²

Нетто: 55 00 m²

Количество санузлов: 1 Количество балконов: 1 (совмещенный)Прихожая: 8,70 m² Кухня + Гостиная: 25,50 m² Спальная комната: 11,20 m² Санузел: 3,65 m² Балкон: 5,95 m²

Основные характеристики квартиры 2+1

Брутто: 110,00 m²

Нетто: 88 00 m²

Количество санузлов: 2

Количество балконов: 2

Прихожая: 8,50 m²

Кухня + Гостиная: 32,00 m²

Спальная комната: 15,80 m²

Детская комната: 13,60 m²

Санузел 1: 3,90 m²

Санузел 2: 3,95 m²

Балкон 1: 2,80 m²

Балкон 2: 7,45 m²

Основные характеристики квартиры 3+1

Брутто: 140,00 m² Нетто: 116 00 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 1 Прихожая: 6,85 m² Коридор: 2,85 m² Кухня + Гостиная: 38,80 m² Спальная комната: 16,50 m² Гардеробная: 2,80 Детская комната 1: 11,80 m² Детская комната 2: 12,15 m² Санузел 1: 2,50 m² Санузел 2: 3,40 m² Санузел 3: 3,85 m² Балкон: 14,50 m²