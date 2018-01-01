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Жилой комплекс Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания

Каракокали, Турция
от € 214,000
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Жилой комплекс Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 190 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания
Каракокали, Турция
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Продается пентхаус в центре Алании, расположенный в районе Джикджилли. Эта недвижимость в небольшом тихом блоке, всего 12 квартир в одном блоке.   Пентхаус в центре рядом с пляжемЕсли вы ищете большую квартиру рядом со всеми удобствами, пляжем и ресторанами по доступной цене, эта недвижимость для вас. Этот блок построен в 2006 году известной застройщиком, и общее внешнее и внутреннее состояние квартиры очень хорошее. Бассейн работает исправно, лестницы чистые, техническое обслуживание лифта производится ежемесячно. Этот большой пентхаус в Алании всего в 200 метрах от торгового центра Аланиум, всего в нескольких шагах от ресторанов, супермаркета, пляжа, школы и аптеки.   Продажа квартир в центре Алании, в районе Джикджилли. Эта недвижимость может похвастаться высококачественными удобствами и современным внешним видом. Если вы ищете новую квартиру в Алании недалеко от Клеопатры и центра города, этот вариант для вас. Ю также может дойти до центра Оба, который очень популярен среди туристов. Мы находим большую гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни на первом этаже и на втором этаже есть одна спальня и гостиная. Особенности интерьера пентхаусастены квартиры окрашены матовой краской, а полы покрыты первоклассной керамикой. Это полностью меблированные апартаменты, включая встроенные кухонные шкафы, всю кухонную технику, телевизор, кондиционеры, водонагреватель, шкафы и кровати.
Жилой квартал Полностью меблированная квартира с двумя спальнями в Алании
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Если вы ищете квартиру в Алании, которая находится на динамичном проспекте и недалеко от моря, эта квартира вам подойдет. Это 2 + 1, 125 м2, с отдельной большой кухней, большим застекленным балконом, гостиной, двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Из всех окон квартиры видно море. Как насчет того, чтобы насладиться видом на море, пока вы пьете кофе? А еще есть бассейн, рядом с которым можно искупаться или позагорать. Квартира с видом на море в Алании, Тосмур, всего в 150 метрах от пляжаТеперь пора поговорить о местонахождении здания. Эта квартира находится в районе Тосмур рядом с Димривером и всего в 150 метрах от моря. Тосмур - известный район в Аланье с пляжем и магазинами для иностранных жителей. Дойти до пляжа можно за десять минут пешком. А еще вокруг здания есть рынки, рестораны и кафе. За пять минут вы можете добраться до автобусной остановки, сесть в автобус и ехать куда хотите. Будьте уверены, прогулка по реке Дим будет такой расслабляющей и приятной по утрам. Если вы хотите выйти на городскую площадь, это займет всего 15 минут. Квартира расположена на 7 этаже 10 этажного дома. Почему стоит покупать эту квартиру в Алании, Тосмур?-Полная мебель и кухонная техника включены в стоимость. -Рядом с пляжем -Вид на море с балкона   В результате мы, безусловно, рекомендуем вам купить эту квартиру, чтобы хорошо жить в Алании. Вы никогда не пожалеете!
Жилой комплекс Квартира с мебелью и техникой под ВНЖ
Ciplakli, Турция

г.Аланья

Район Джикджилли (открытый для получения ВНЖ)

Квартира 1+1

• Площадь: 65 м2

• 2 этаж / 9 этажное здание / возраст здания 8 лет

• Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой

• Кондиционеры в каждой комнате

• Гостинная с кухней – 26 м2

• Спальня – 14 м2

• Сан.узел 6 м2 - 1

• Балкон 15 м2 – 1

• Расстояние от моря – 1000 м.

• Восточная сторона

• Открытый бассейн с горками, Закрытый бассейн, Фитнес, Боуллинг, Детская площадка, Барбекю зона, Сад

• Инфраструктура: Комплекс расположен в самом престижном районе в центре Аланьи, в шаговой доступности Больница, Метро, ТЦ Аланиум, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж.

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