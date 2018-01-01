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Жилой комплекс Строящийся проект с шикарной локацией на Клеопатре

Аланья, Турция
от € 259,000
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Жилой комплекс Строящийся проект с шикарной локацией на Клеопатре
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Строящийся проект с шикарной локацией на Клеопатре
Аланья, Турция
от € 259,000
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Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала Хайдарпаша, международного аэропорта Сабиха и шоссе E - 5. Туннель Евразия находится рядом с комплексом, который соединяет европейскую и азиатскую стороны Стамбула. Доступны простые рассрочки, ваш титульный акт готов, с возможностью получить турецкое гражданство.
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Застройщик: Stay Property
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Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район БагджыларВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 88 до 179 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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