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Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар

Akarca, Турция
от € 114,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 48 до 81 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар
Akarca, Турция
от € 114,000
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Авсаллар — популярная туристическая зона, состоящая из качественных отелей, дачных поселков и курортных зон. Жизнь в Авсалларе цветет круглый год, вы будете наслаждаться запахами хвойных деревьев и чистым воздухом. Это жилье для тех, кто постоянно должен находиться в городе, но при этом хочет быть ближе к природе. Данный комплекс идеально сочетает комфорт городской жизни, роскошную инфраструктуру и живописную природу. Здесь ваша жизнь будет уютной, яркой и интересной. На территории предусмотрено всё, что нужно для комфортной жизни, уютного отдыха и яркого досуга. Жилой комплекс построен на участке площадью 4324 м², состоящий из 2-х 9-этажных блоков. Все квартиры в этом проекте имеют ни с чем не сравнимый вид на Средиземное море и сосновые леса. Открытый бассейн Фитнес-центр  Детская площадка  Крытый паркинг  Лифт Видеонаблюдение Генератор Начало строительства: 8/2021Дата окончания строительства: 10/2022
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Сдача в: 2022
Застройщик: W Estates

Обзор:

Проект предоставляет роскошные апартаменты для людей, ищущих лучшее, и был спроектирован как вечная структура. Этот пятизвездочный комплекс был построен в центре Стамбула, чтобы отразить современный, мирный образ жизни. Строительство было стратегически расположено, чтобы превратить этот район Нисантаси в центр современной жизни для местных жителей. В октябре 2022 года проект будет завершен.

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Классическая красота культовых зданий.
  • С девизом “ Где городская роскошь встречает творчество, ” растет. 
  • Удивительные детали с акцентом на сущность. 
  • Гражданство по инвестициям уже утверждено. 
  • Исключительное качество и эффектные виды. 
  • различные размеры единицы, включая 1 + 1, 4 + 1 и пентхаусы.

 

Расположение:

Нисантаси, в самом сердце Стамбула, без сомнения, является самым богатым районом города для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известных брендов, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Нисантаси является домом для некоторых из лучших ресторанов города, кафе и пабов. Нисантаси имеет одну из самых высоких концентраций международных жителей и удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Жизнь в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть.

Нисантаси, расположенный в самом центре Стамбула, несомненно, является самым богатым районом во всем городе для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известные бренды, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Некоторые из лучших ресторанов города, кафе и пабов можно найти в Нисанаси. Одна из самых высоких концентраций международных жителей может быть найдена в Нисанаси, который также удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Проживание в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть. 

Nisantasi идеально подходит для тех, кто хочет купить роскошную недвижимость в центре города. Он имеет отличное транспортное сообщение, находится всего в нескольких остановках метро от площади Таксим и проспекта Истикляль, и жители никогда не устают исследовать окрестности.

Цены и доступность:

Апартаменты с 1 + 1 спальнями начинаются с 110м2 и стоят 900.000 евро. 

Апартаменты с 2 спальнями + 1 начинаются с 141м2 и стоят 1.100.000 евро. 

Апартаменты с 3 спальнями + 1 начинаются с 284 м2 и стоят 2.100.000 евро. 

Апартаменты с 4 спальнями + 1 начинаются с 285м2 и стоят 2.500.000 евро.
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с различными планировками.

Резиденция располагает большим парком, парковкой, спа-центром, бассейном, детской площадкой, теннисным кортом, зонами отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с ресторанами, торговыми центрами, станциями метро, в 5 минутах от автомагистралей TEM и E5 и в 20 минутах от аэропорта.

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