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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра

Аланья, Турция
от € 156,200
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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1.Площадь апартаментов от 31 до 65 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра
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Окончание строительства - май 2025 года.

Преимущества
  • Возможна рассрочка на 12 месяцев при первоначальном взносе 60%
  • Подходит для получения гражданства
Расположение и объекты поблизости
  • Автобусная остановка - 230 метров
  • Парк - 400 метров
  • Станция метро - 850 метров
  • Торговый центр - 2,8 км
  • Левент - 6,1 км
  • Маслак - 6 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 3 км
  • Автомагистраль Е5 - 1 км
Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 55 до 100 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
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