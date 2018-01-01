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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар

Akarca, Турция
от € 147,000
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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 47 до 118 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар
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от € 147,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией.

📌 В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тренажерный зал - парная
📌 Уникальный вид на море с десятого этажа

📌 Проект находится рядом с самыми роскошными торговыми центрами, а также государственными и частными школами и университетами.
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите чувствовать себя в комплексе, как пятизвездочном отеле, находясь при этом в своем доме, вы должны выбрать Gold City для покупки. Эта квартира 2+1 на втором этаже главного здания в комплексе Gold City, в Каргыджак, Аланья. В квартире есть большой балкон и две ванные комнаты. Она полностью меблирована. Gold City предлагает вам различные виды деятельности. Комплекс был построен на вершине холма в составе вилл и апартаментов. Можно сказать, что это великолепный комплекс, включающий в себя: крытый и открытый бассейны спа-центр салон красоты аквапарк спортивные центры рестораны пабы ночной клуб библиотеку кинотеатр рынок игровые площадки площадку для посадки вертолета круглосуточную стойку регистрации и охрану частный пляж с водными видами спорта уборку услуги прачечной. Это означает, что вы будете чувствовать себя очень комфортно в своем доме, потому что вы можете найти все, что вам нужно в одном комплексе. И то, и другое возможно, наблюдая за панорамой гор и завораживающим видом на море, когда вы находитесь на своем балконе. Вы забудете обо всех своих проблемах и вернетесь с ясной головой после этого отпуска. Если вы любитель природы и развлечений одновременно, эта квартира будет лучшим выбором для вас, а также это хорошая инвестиция, и вы можете иметь хороший доход, сдавая свои квартиры в аренду круглый год.
Жилой комплекс Новый комплекс камформ класса в Оба
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Сдача в: 2023

Резиденция расположена в одном из лучших районов Алании-Оба. Это новый качественный проект, расположенный недалеко от всех необходимых учреждений (больница, торговый центр и главная дорога), а также с данного жилого комплекса открываются потрясающий вид на море и замок Алании. Комплекс тщательно спланирован с учетом потребности комфортной и приятной жизни.

Проект состоит из одного четырехэтажного блока с общим количеством квартир 20. В продаже имеются квартиры планировок 1+1 и 2+1.

Завершение строительства планируется в августе 2023 года.

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