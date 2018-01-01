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Жилой комплекс Новый проект в 50 метрах от пляжа - район Клеопатра

Аланья, Турция
от € 395,000
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Жилой комплекс Новый проект в 50 метрах от пляжа - район Клеопатра
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в 50 метрах от пляжа - район Клеопатра
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягитхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 70 до 133 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой комплекс Exodus Premium Town
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Тишина, спокойствие, близость к природе и душевная гармония — в своем доме у моря!Масштабный премиум комплекс-городок в экологически чистом районе Аланьи - Каргыджак.Проект состоит из разных участков, на которых будут расположены несколько типов недвижимости. Каждый клиент сможет выбрать идеальный дом у моря, исходя из своих предпочтений. Апартаменты 1+1, двухуровневые пентхаусы 2+1, дуплексы 2+1 на нижних этажах, отдельно стоящие триплекс виллы и сдвоенные виллы.Инфраструктура комплекса: открытые бассейны, крытые бассейны, SPA зона, хаммам, финская сауна, парная комната, фитнес-студии, спортивные площадки, теннисные корты с разным покрытием, зеленые сады, детские площадки, игровая комната, библиотека, лаунж зоны с фонтанами, хобби-рум, переговорные комнаты, музыкальная комната, маркет, беспроводной интернет, электрогенераторы, паркинги, охрана и видеонаблюдение 24/7.Каргыджак один из самых живописных районов Аланьи, находится на западе от ее центра. Расстояние до пляжей Каргыджака от комплекса — 3 км. На набережной сконцентрирована инфраструктура: супермаркеты, рестораны, торговый центр, аптека, банкоматы, транспорт, сервисы. В 10-15 минутах пути от дома есть школы, детские сады. Также в Аланье естьколледжи, лицеи, университет.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Deral Group Investment

Алания, Оба
До пляжа : 3.000 м
Этажей: ground + 4
Начало строительства:март 2023
Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024

🌏Инфраструктура комплекса: 
* детский бассейн 
* детская площадка 
* кинотеатр под открытым небом 
* зоны отдыха 
* место для занятия йогой 
* working space 
* библиотека 
* бильярд 
* настольный теннис 
* закрытый бассейн 
* турецкая баня 
* сауна 
* соляная комната 
* паровая 
* джакузи 
* зона отдыха 
* тренажёрныйл зал 
* детская игровая комната 
* кафе 
* открытый бассейн (700 м²), джакузи

👍Особенности комплекса:
-шатл до моря
-огороженная территория
-закрытая парковка ( 252 парковочных места )
-Wi-Fi
-спутниковое TV
-подстветка территории и фасадов
-электрогенератор

🏡Апартаменты:
1+1 - 51m2 от 184.000€

2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€

Комплектация апартаментов: 
👉входная стальная дверь, видеодомофон
👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах
👉встроенный шкаф в коридоре
👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина )
👉кондиционер в каждой комнате
👉подогрев полов в ванной комнате
👉душевые кабины
👉сантехника
👉электрический водонагреватель

🔥 Подходит для получения гражданства Турции
Рассрочка платежа -0%
Первоначальный взнос -50%
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