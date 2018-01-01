Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Кестель

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2025

Апартаменты премиум-класса в популярном районе Махмутлар на первой береговой линии.

В этом фантастическом туристическом городе есть все удобства, чтобы сделать отдых или проживание здесь идеальным. Здесь есть широкий выбор магазинов, баров и ресторанов, и скоро здесь будет построен один из самых больших торговых центров!

Многие иностранцы выбирают для того, чтобы жить бок о бок с местным населением, имея в доступе множество магазинов и баров оставаться, открытыми круглый год и придавая этому дружелюбному городу мультикультурную атмосферу.

Вокруг разбросаны различные пляжные бары и станции для занятий водными видами спорта, а набережная соединяет Махмутлар с Аланией. Длинная тропа очень популярна среди пешеходов, любителей бега трусцой и велосипедистов.

В этом регионе Турции есть чем развлечь вас и вашу семью: от водных видов спорта,прыжков с парашютом в тандеме и сафари на джипах до удивительных археологических памятников.

Неподалеку, в Алании, есть крепость, где остатки некогда могущественной истории были частично восстановлены. Канатная дорога со стороны Дамлаташ доставит вас к замку, откуда во время подъема открываются захватывающие виды.

Транспортное сообщение в Махмутларе очень хорошо налажено, и различные автобусы и услуги трансфера могут доставить вас в любой аэропорт.

Этот потрясающий современный многоквартирный дом был спроектирован так, чтобы понравиться современным семья,которые ищут современный стиль и дизайн, элегантность и простоту жизни.

Комплекс состоит из одного блока, где 72 квартир ( 12 этажей) на большом участке площадью 3085,85 м2.

Каждая хорошо продуманная комната была отделана с использованием высококачественной сантехники и фурнитуры.

Есть варианты с двумя и четырьмя спальнями, доступные в различных планировках и размерах.

Большая кухня открытой планировки с современными шкафами и столешницами ведет в просторную гостиную. Роскошные ванные комнаты оснащены первоклассной сантехникой и отличаются функциональностью и шиком. Из больших окон и балконов открывается потрясающий вид с видом на море и живописные горы. Просторные балконы создают атмосферу жизни в помещении и на открытом воздухе, которые так привлекательны и предоставляют дополнительное пространство для развлечений или обедов на свежем воздухе.

Общие удобства являются исключительными, с большим бассейном и просторными террасами для принятия солнечных ванн. Легко представить, как вы отдыхаете в роскошном СПА-центре, пока ваши дети развлекаются в специальных игровых комнатах, а ваш партнер тренируется в хорошо оборудованном тренажерном зале.

Это тот образ жизни, о котором вы всегда мечтали - комфортный, роскошный и расслабляющий.

