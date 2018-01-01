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Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Кестель

Akarca, Турция
от € 176,000
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Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Кестель
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Кестеле. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 42,5 до 154 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Кестель
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от € 176,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2024

Газипаша — прекрасное экологическое место со множеством фруктовых садов и лесов. Оно тихое и живописное, с красивыми бухтами, песчаными и галечными пляжами - отлично подходит для тех, кто ценит спокойный образ жизни в окружении великолепной природы.
Район только набирает популярность как туристическое место, имеет свой аэропорт, который принимает как внутренние так и международные рейсы, активно развивается  инфраструктура - все это главные привлекательные особенности этого региона.

Наш проект  расположен на территории 4 065 м2, и включает в себя 84 квартиры:
•70 квартир 1+1, площадь брутто 47 м2 (нетто 41 м2)
•6 квартир 2+1, площадь брутто 65 м2 (нетто 58 м2)
•5 дуплексов 2+1, площадь брутто 100 м2 (нетто 88 м2)
•3 дуплекса 3+1, площадь брутто 127 м2 (нетто 115 м2)
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с аква горкой, закрытый бассейн, фитнес зал, спа, сауна, паровая, салон красоты, зона отдыха, зона барбекю, кинотеатр, игровая комната, мульти корт, детская площадка, ландшафтный дизайн, генератор, камеры видеонаблюдения 24 часа, видеодомофон

Расстояние до центра – 1,5 км
Расстояние до аэропорта - 6 км
Расстояние до Анталии - 180 км 
Расстояние до Алании - 40 км 
 
 
Жилой комплекс Первоя береговая Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2025

Апартаменты премиум-класса в популярном районе Махмутлар на первой береговой линии.
В этом фантастическом туристическом городе есть все удобства, чтобы сделать отдых или проживание здесь идеальным. Здесь есть широкий выбор магазинов, баров и ресторанов, и скоро здесь будет построен один из самых больших торговых центров!
Многие иностранцы выбирают для того, чтобы жить бок о бок с местным населением, имея в доступе множество магазинов и баров оставаться, открытыми круглый год и придавая этому дружелюбному городу мультикультурную атмосферу.
Вокруг разбросаны различные пляжные бары и станции для занятий водными видами спорта, а набережная соединяет Махмутлар с Аланией. Длинная тропа очень популярна среди пешеходов, любителей бега трусцой и велосипедистов.
В этом регионе Турции есть чем развлечь вас и вашу семью: от водных видов спорта,прыжков с парашютом в тандеме и сафари на джипах до удивительных археологических памятников. 
Неподалеку, в Алании, есть крепость, где остатки некогда могущественной истории были частично восстановлены. Канатная дорога со стороны Дамлаташ доставит вас к замку, откуда во время подъема открываются захватывающие виды.
Транспортное сообщение в Махмутларе очень хорошо налажено, и различные автобусы и услуги трансфера могут доставить вас в любой аэропорт.
Этот потрясающий современный многоквартирный дом был спроектирован так, чтобы понравиться современным семья,которые ищут современный стиль и дизайн, элегантность и простоту жизни.
Комплекс состоит из одного блока, где  72 квартир ( 12 этажей) на большом участке площадью 3085,85 м2.
Каждая хорошо продуманная комната была отделана с использованием высококачественной сантехники и фурнитуры. 
Есть варианты с двумя и четырьмя спальнями, доступные в различных планировках и размерах.
Большая кухня открытой планировки с современными шкафами и столешницами ведет в просторную гостиную. Роскошные ванные комнаты оснащены первоклассной сантехникой и отличаются функциональностью и шиком. Из больших окон и балконов открывается потрясающий вид с видом на море и живописные горы. Просторные балконы создают атмосферу жизни в помещении и на открытом воздухе, которые так привлекательны и предоставляют дополнительное пространство для развлечений или обедов на свежем воздухе.
Общие удобства являются исключительными, с большим бассейном и просторными террасами для принятия солнечных ванн. Легко представить, как вы отдыхаете в роскошном СПА-центре, пока ваши дети развлекаются в специальных игровых комнатах, а ваш партнер тренируется в хорошо оборудованном тренажерном зале.
Это тот образ жизни, о котором вы всегда мечтали - комфортный, роскошный и расслабляющий.
 
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вашему вниманию предлагаются апартаменты в новом стильном комплексе в 200 метрах от морского побережья. Данный комплекс, состоящий из одного 7-ми этажного блока, располагается на закрытой территории в 200 метрах от морского побережья. К удобствам в комплексе представлены гостевая зона, бассейн, лаунж зона. В пешей доступности от комплекса располагается государственный лицей Махмутлара, который подготавливает будущих студентов в ведущие университеты Турецкой республики. В радиусе 100-150 метров вы найдете необходимые объекты инфраструктуры для удовлетворения ежедневных потребностей (магазины, парки, детские площадки, поликлиники). 
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