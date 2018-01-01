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Жилой комплекс Новые квартиры в масштабном проекте - район Окурджалар

Akarca, Турция
от € 167,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в масштабном проекте - район Окурджалар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 68 до 177 квадратных метров. Расстояние до моря 580 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в масштабном проекте - район Окурджалар
Akarca, Турция
от € 167,000
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Жилой квартал Привлекательные апартаменты в Авсалларе, Алания
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Апартаменты 1+1 с одной спальней в Авсалларе, Алания, всего в 600 метрах от песчаных и самых популярных пляжей в комплексе Crown city.В нескольких минутах ходьбы от комплекса аптеки, сетевые продуктовые магазины, кафе и рестораны. В среду приезжает сельскохозяйственный базар со свежими и натуральными продуктами. Находится в 65 км от аэропорта Алании Газипаша и в 100 км от аэропорта Анталии. Трансфер и общие трансферы в аэропорт доступны для комплекса, для получения дополнительной информации нажмите на https://www.bizimtransfer.com/ru.  Этот комплекс, построенный на участке площадью 13200 м2, состоит из 4 блоков и 324 апартаментов. Эти апартаменты для продажи имеют множество функций, таких как крытый и открытый бассейны, сауна, парная, кинотеатр, детская площадка, баскетбольные площадки, площадки для волейбола, автостоянка и многое другое. Вы можете не выходить из комплекса и наслаждаться своим безмятежным отдыхом вдали от шума города и видом на горы. Это идеальное место для отдыха и аренды квартир. Во время сезона к услугам жильцов бесплатный трансфер до моря и обратно несколько раз в день. Квартира с одной спальней, кухней американского типа совмещенной с гостиной, ванной комнатой и балконом. Полностью оборудована техникой, кондиционерами и мебелью. Сразу заезжаешь и живешь. На территории есть свой интернет и спутниковое телевидение. Инфраструктура комплекса:большая территория 13200 м2открытый бассейн 450 м2водяная горказимний бассейнСПА салонпарнаяхамамтренажерный залдетская площадкабоулингбартеннисный кортбаскетбольная площадкаволейбольна площадкакинотеатрпарковкаландшафтный садсадовниксмотрительохрана 7/24видеонаблюдение  
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе в Каргыджак - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 214 м2. Расстояние до моря 1700 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой квартал Новая инвестиционная недвижимость на продажу в Алании
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Комплекс находится в 13 км от центра Алании, в 140 км от аэропорта Анталии и в 30 км от аэропорта Алании - Газипаша. Данный проект находится всего в 550 метрах от знаменитой улицы Барбарос и в 700 метрах от пляжа, а в 100 метрах вы найдете все магазины для повседневных нужд, такие как супермаркет, продуктовый магазин, рестораны, прокат автомобилей, бутики, пекарни и кафе, аптеки, мясные лавки и т. д. Проект построен известным застройщиком в Аланье и состоит из трех одиннадцатиэтажных блоков, имеющих в общей сложности 228 квартир, включая роскошные апартаменты в мансарде и пентхаусы. В жилом комплексе находятся ухоженный сад, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, красивые ландшафтные зоны общего пользования, фантастический бассейн, солнечные террасы, которые идеально подходят для отдыха солнечных процедур, тренажерный зал для тех, кто предпочитант активный образ жизни. К услугам постояльцев всегда доступны самые различные виды досуга: кинотеатр, аквапарк, бильярд, крытый бассейн, настольный теннис, теннисный корт, сауна, комната отдыха, витаминное кафе, турецкая баня, соляная комната, бесплатный Wi-Fi, паровая баня, детская площадка. Мы предлагаем покупателям приобрести апартаменты в данном комплексе за минимальную цену и иметь возможность сэкономить до 15%. - Приобретая жильё на этапе строительства вы существенно экономите около 15% - Местоположение комплекса удобно расположено неподалеку от пляжа, набережной и объектов инфраструктуры - Возможность приобретения недвижимости в рассрочку без процентов до 2022 года    Доступны различные типы апартаментов, в том числе с 1, 2 спальнями и 1 или 2 ванными комнатами, площадью от 55 м² до 275 м². Квартиры имеют доступ к большим террасам с видом на море, многие из них с невероятным панорамным видом на горы. Площадь квартир 1+1 составляет от 55 м2 до 75 м2, цены начинаются от 42 000 Евро до 65 500 Евро. Площадь пентхаусов 2+1 составляет от 112 м2 до 150 м2, цены начинаются от 122 500 Евро до 142 500 Евро. Площадь квартир в стиле лофт составляет 124 м2, цены начинаются от 151 000 Евро.   - В случае приобретения недвижимости в рассрочку первоначальный платеж составит всего 20% при подписании договора. - Предоставляется 18 месяцев бесплатной рассрочки платежа. - При оплате наличными денежными средствами наша компания предоставляет скидку в размере 3% Срок сдачи комплекса в эксплуатацию в мае 2022 года.
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