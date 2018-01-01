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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе на Клеопатре

Аланья, Турция
от € 215,000
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе на Клеопатре
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67,5 до 179 м2. Расстояние до моря 650 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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