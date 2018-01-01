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Жилой комплекс Масштабный проект в районе Авджылар - Стамбул

Akarca, Турция
от € 360,300
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Жилой комплекс Масштабный проект в районе Авджылар - Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 132 до 227 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Масштабный проект в районе Авджылар - Стамбул
Akarca, Турция
от € 360,300
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Сдача в: 2024

Рады предложить вам новый инвестиционный проект от крупного застройщика города Алания в самом европейском районе Оба. Комплекс будет состоять из 5 малоэтажных блоков. ЖК начал свое строительство, завершение которого запланировано на ноябрь 2024 года. Внутренняя инфраструктура комплекса насколько обширная, что ей позавидует 5* отель. Расстояние до моря составит не более 1400 метров.

На продажу выставлены квартиры разных планировок:

1+1 от 57-60м2

2+1 от 94-115м2

3+1 от 125м2

4+1 от 162-175м2

В каждой квартире предусмотрено система умный дом, теплый пол и электрические ролл шторы.

Спешите приобрести квартиру Вашей мечты на берегу Средиземного моря
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула. Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами. Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас. Потрясающий вид на море, князья ’ острова и зеленые насаждения. Конкурентоспособные цены в Атасехире, со специальными скидками при оплате наличными.
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, солнечными террасами, фитнес-центром, спа, парной, детским клубом и игровой площадкой, магазинами, пешеходными дорожками, парковкой, консьерж-сервисом.

окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Видеодомофон
  • Кондиционеры
  • Центральное отопление
  • Кухонная мебель и бытовая техника (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка)
  • Ламинат
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость удобно расположена в центре города, рядом с мостами, аэропортом, остановками общественного транспорта.

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