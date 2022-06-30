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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Окурджалар

Akarca, Турция
от € 116,000
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Окурджалар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 75 до 98 квадратных метров.Расстояние до моря 400 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Окурджалар
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Роскошный Жилой Комплекс строится на участке 6.500м2 в районе Махмутлар, состоит из 2 блоков будет иметь собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться прекрасный вид на море и Аланию. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад, а также собственный подземный переход на пляж. Начало строительства -  30.06.2022г. Завершение строительства – 30.06.2024г. Комплекс расположен на первой береговой линии, что гарантирует вам видовые характеристики. До центра Алании - 15 км. до аэропорта Газипаша - 27 км.
Технические характеристики: современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение. Особенности апартаментов: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Система подогрева полов во всей квартире. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминиевые роль ставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах.
Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.

Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.

Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.

Расположение и объекты поблизости
  • 350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
  • 500 метров до парка Özgürlük
  • 800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
  • 1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
  • 4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
  • В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро.

Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз.

В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами.

  • Международный финансовый центр: 10 метров
  • Станция метро: 500 метров
  • Дорога TEM Otoyolu: 4 км
  • Дорога E-5 Karayolu: 7 км
  • Мечеть Чамлыджа: 8 км
  • Мост Мучеников 15 июля: 11 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
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