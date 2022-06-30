Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Окурджалар

Умрание, Турция

Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро.

Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз.

В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами.