  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания

Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания

Каракокали, Турция
от € 263,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания
1 / 5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 62 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет. 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания
Каракокали, Турция
Жилой комплекс ЖК в одном из развивающихся районов Алании - Газипаша
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Blue Dream Residence
Аланья, Турция
Резиденция Central Locatıon Residance
Мраморноморский регион, Турция
от € 266,751
Вы просматриваете
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от € 263,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Gold City
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Sun World Real Estate
Жилой комплекс Современный жилой комплекс рядом с проектом нового канала в районе Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект подойдёт для проживания за счёт хорошей инфраструктуры и для инвестиции благодаря строительству нового канала (всего 2.5 км). Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, фитнес-центром, сауной, баней, зелеными зонами, пешеходными дорожками, беседками, магазинами и детскими площадками, спортивными площадками на открытом воздухе, круглосуточной охраной с видеонаблюдением.

Расположение и объекты поблизости
  • 1 км - TED колледж
  • 1.8 - км до олимпийского стадиона имени Ататюрка
  • 2.5 - км до будущего нового канала
  • 5.5 - км до крупнейшего ТЦ Mall of Istanbul
  • 100 м - автобусная остановка
  • 3 км - конечная электричка, соединяющая европейскую и азиатскую части
  • в радиусе 1 км - множество больниц и университетов
Жилой комплекс Квартиры в современном стиле в районе Оба
Sekerhane Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023

Предлагаем вашему вниманию жилой комплекс в районе Оба на стадии строительства. Район Оба считается престижным районом в Алании он известен своей уютной атмосферой, облагороженной зеленой территорией.
Сам комплекс будет состоять из четырех 4-х этажных блоков, общее количество квартир 136. Площадь проекта составляет 8600 квадратных метров, расстояние до моря 2.5 км. Данный Жилой Комплекс располагается на уютной закрытой охраняемой территории где есть всё для комфортной жизни и отдыха. Предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 (56м2-195м2).
Инфраструктура Жилого комплекса: Детская игровая комната, Комната отдыха, Фитнес зал, Массажный кабинет, Сауна, Хамам, Бизнес центр, Телевизионный салон, Кафетерий, Теннисный корт, Открытый бассейн, Крытый бассейн (отдельное помещение), Электрогенератор, 20 частных подземных гаражей, Открытая автостоянка, Озеленённая территория, Охранная система.
Не упустите свой шанс приобрести недвижимость в Турции по привлекательной цене, в надёжном качественном комплексе.

Realting.com
Перейти