  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак

Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак

Akarca, Турция
от € 142,489
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак
1 / 12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 88 до 470 квадратных метра. Расстояние до моря 2200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Демирташ
Demirtas, Турция
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Аланья, Турция
Жилой комплекс Инвестиционный проект в Окуджаларе
Okurcalar, Турция
Жилой комплекс Масштабный проект в районе Авджылар - Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания
Аланья, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак
Akarca, Турция
от € 142,489
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Готовая квартира в Оба
Ciplakli, Турция

Готовая четырехкомнатная квартира в новом комплексев районе Оба от застройщика в 2км от центра города Алании. Здесь находятся новая городская больница, большой магазин МЕТРО и многое другое.
В пешей доступности автобусные остановки, кнопки вызова такси, продовольственные магазины, аптеки и прочее. Расстояние от жилого комплекса до моря составляет 3 км.
Проект состоит из одного блока с общим количеством квартир 12, на земельном участке площадью 1.822 м2. В наличии имеются квартиры следующих планировок: 3+1 (145 м2) и Дуплекс на крыше 4+1 (285 - 300 м2).
Все квартиры сдаются в чистовой отделке, инфраструктура проекта очень разнообразная и комфортабельная!
Жилой комплекс Проект на этапе строительства - 50 метров от пляжа Клеопатра
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 67,5 до 78 м2.Расстояние до моря 50 метров.Новая недвижимость на Клеопатре – это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде. Как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одной из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.
Realting.com
Перейти