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Жилой комплекс Проект премиум-класса в 100 метрах от моря - район Тосмур

Каракокали, Турция
от € 250,000
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Жилой комплекс Проект премиум-класса в 100 метрах от моря - район Тосмур
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 5+1. Площадь апартаментов от 54 до 223 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет. 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Проект премиум-класса в 100 метрах от моря - район Тосмур
Каракокали, Турция
от € 250,000
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Другие комплексы
Резиденция Modern Family concept With Stunning Sea view
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

В этом проекте вы найдете сочетание современной архитектуры и роскошного городского образа жизни. Все требования городского образа жизни были профессионально проработаны там, где в вашем районе будет уникальное море Стамбула.
Вы будете чувствовать себя довольным деталями, сочетающими роскошь и функциональность дома, и дышать миром и счастьем.
Этот проект расположен в одном из самых ценных районов Бейликдузу в западных районах Стамбула. Общая площадь застройки построена на участке площадью 6,450 кв. М с ландшафтной площадью 4,500 кв. М, предназначенной для зеленой среды. 

Всего имеется 7 блоков с 48 независимыми единицами в диапазоне от 4 + 1 и 4,5 + 2. Каждый блок имеет бесконечный вид на море из гостиной. 
Услуги включены:

- Бассейн 
- Детская игровая площадка
- Специальная пешеходная дорожка
- Крытый бассейн
- Фитнес-центр
- сауна
- Паровая комната
- Баскетбол и футбольный корт
- Каждый блок в этом проекте будет иметь 2 парковочных места в рамках проекта. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- Метробус находится в 5 минутах езды
- Западная Стамбульская Марина находится в 4 минутах езды
- TEM Link Road находится в 3 минутах езды
- Торий AVM ( Мельница ) находится в 10 минутах езды
- Больница Аджибадем находится в 6 минутах езды
- Догский колледж находится в 8 минутах езды
- Мармарский парк ( Мельница ) находится в 8 минутах езды
- Марина в 4 минутах езды
- Аэропорт находится в 20 минутах езды
- Büyükçekmece находится в 10 минутах езды
- Яшам Вадиси находится в 2 минутах езды
- Американский колледж культуры находится в 5 минутах езды

 
Жилой квартал Резиденция люкс-класса в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
На берегу Средиземного моря в самом популярном районе Аланьи, Махмутлар, в мае 2020 года расположилась замечательная резиденция люкс-класса.Расположение комплекса удачно спроектировано на первой береговой линии всего в 50 метрах от пляжа. Данный комплекс построен на участке 3 989 м2 и состоит из 2-х 12-ти этажных блоков, в которых находятся 146 первоклассных апартаментов различных планировок. Учитывая идеальное местоположение, вы сможете наслаждаться изумительной панорамой побережья и горных массивов, старинной крепостью Аланьи прямо с террасы своего дома. В данном комплексе всё продумано для того, чтобы вы увидели и почувствовали высокий уровень жизни. 1. Квартиры 1+1 площадью 65-70 м2 - одна спальная комната, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, балкон. 2. Квартиры 2+1 площадью 90-105 м2 - две спальные комнаты, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, гостевой санузел, балкон - Аквапарк - Бассейн - Бильярд - Детская площадка - Детский бассейн - Крытый бассейн - Настольный теннис - Открытая парковка - Охрана - Сад - Сауна - Фитнес зал - Хамам - Электрогенератор
Жилой квартал КУПИТЕ КВАРТИРУ В ТУРКЛЕРЕ, АЛАНИЯ
Tuerkler, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта постройка находится всего в 1 км от моря и в 10 минутах от центра города Алания. Это будет идеальный выбор для вас, если вы решите купить квартиру от Silence Hill в Тюрклере, Аланья. Проект будет построен на участке площадью 4900 м2. и будет два блока по 10 этажей. Так что теперь вы можете выбрать квартиру, которую хотите. Проект начнется 1 декабря 2022 года и будет завершен 1 декабря 2023 года. В комплексе есть множество удобств, таких как стойка регистрации, фитнес-центр, игровая комната, комната отдыха, паровая баня, сауна, кафе, бизнес-зал и крытый бассейн, а также бассейн, детский парк, ботанический сад и открытый автомобиль. парковка. Как вы поняли из информации выше, комплекс будет похож на пятизвездочный отель, и вы будете чувствовать себя комфортно, потому что найдете все, что вам нужно. Не ждите записи на прием, чтобы узнать все детали и выбрать свой новый дом в Алании.
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