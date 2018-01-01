Жилой комплекс Проект премиум-класса в 100 метрах от моря - район Тосмур

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2023

В этом проекте вы найдете сочетание современной архитектуры и роскошного городского образа жизни. Все требования городского образа жизни были профессионально проработаны там, где в вашем районе будет уникальное море Стамбула.

Вы будете чувствовать себя довольным деталями, сочетающими роскошь и функциональность дома, и дышать миром и счастьем.

Этот проект расположен в одном из самых ценных районов Бейликдузу в западных районах Стамбула. Общая площадь застройки построена на участке площадью 6,450 кв. М с ландшафтной площадью 4,500 кв. М, предназначенной для зеленой среды.

Всего имеется 7 блоков с 48 независимыми единицами в диапазоне от 4 + 1 и 4,5 + 2. Каждый блок имеет бесконечный вид на море из гостиной.

Услуги включены:

- Бассейн

- Детская игровая площадка

- Специальная пешеходная дорожка

- Крытый бассейн

- Фитнес-центр

- сауна

- Паровая комната

- Баскетбол и футбольный корт

- Каждый блок в этом проекте будет иметь 2 парковочных места в рамках проекта.



РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- Метробус находится в 5 минутах езды

- Западная Стамбульская Марина находится в 4 минутах езды

- TEM Link Road находится в 3 минутах езды

- Торий AVM ( Мельница ) находится в 10 минутах езды

- Больница Аджибадем находится в 6 минутах езды

- Догский колледж находится в 8 минутах езды

- Мармарский парк ( Мельница ) находится в 8 минутах езды

- Марина в 4 минутах езды

- Аэропорт находится в 20 минутах езды

- Büyükçekmece находится в 10 минутах езды

- Яшам Вадиси находится в 2 минутах езды

- Американский колледж культуры находится в 5 минутах езды