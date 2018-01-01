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Жилой комплекс Новый проект в Верхней Обе - Алания

Каракокали, Турция
от € 220,000
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Жилой комплекс Новый проект в Верхней Обе - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 101 до 217 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в Верхней Обе - Алания
Каракокали, Турция
от € 220,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Мерсин, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК:TECE PANAROMA - это уникальный комплекс с закрытым паркингом, хаммамом, зоной SPA, фитнес залом.
Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Начало строительства: июнь 2021 г.
Окончание строительства: июнь 2023 г.

Стоимость:
2+1 110 кв.м от 66.000€
3+1 130 кв.м от 76.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;
От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина.

Особенности проекта: аквапарк, SPA с сауной, турецкий хаммам, открытый бассейн, закрытый фитнес зал, подземный паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, детский и взрослый бассейны, электрогенератор, дом газифицирован, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.


Для более детальной информации пишите звоните на любой месенджер:
Александр +90 538 541 66 39
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 108 м2.Расстояние до моря 800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал. Район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсалларе есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это роскошный проект с прекрасным видом на море, озеро и город. Он находится в привилегированном географическом месте недалеко от автобусной станции и станций метро. Комплексная площадь является наиболее важной инвестиционной зоной недвижимости в Турции. Он отвечает требованиям турецкого гражданства, с готовым титульным документом для доставки. Он окружен многими известными университетами, школами и торговыми центрами.
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