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Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания

Каракокали, Турция
от € 248,500
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Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 242 квадратных метров. Расстояние до моря 245 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от € 248,500
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Другие комплексы
Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в районе - Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 56 до 315 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Пентхаусы на завершающем этапе строительства в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые дуплексы 2+1 в Алании – район Авсаллар. Площадь апартаментов от 88 до 105 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Жилой комплекс The Superior Complex
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Viya Law & Consulting

We have a great offer for you!

You’ve finally found the perfect property in an ideal city of Istanbul for starting your own rental business.

We offer you 2+1 apartment in the heart of Istanbul with the price of 480.000 $ and square meter of 240 m2. You can make this investment and the rent will be guaranteed from Viya Legal for 2 years. Also we will not charge the legal fees that cost to 15.000$. The monthly payment for rent is 3.000$.

BatıŞehir not only is an ideal place to live and make business but it’s also a populated area, which has a typical city life. In BatıŞehir district, where everything is together, there is a pleasant and safe life accompanied by the heartbeat of the city. With housing options, offices, commercial units, shopping street, elite hotels and qualified schools, everything you expect from life is all in one place!

 

ABOUT VIYA LEGAL

Viya Legal, laid its foundations in 1996 following the national and international experience we have gained in the real estate sector, has successfully carried out the contracting and selling of real estate of many projects such as residences, offices, hotels and shopping centers in Turkey and abroad, and also has given Turkish citizenships to 400 families. Viya Legal, offers professional services in every field from real estate and business investment, citizenship acquirement as well as the fields of law.

The Superior Complex

Every detail has been thought for you at The Superior Complex, designed to meet the evolving urban and business life needs and to enable your accommodations for work purposes and long/short-term stays. We offer you a new generation real estate investment where you can make new connections in a social environment with a location close to major districts in the city and enjoy your serviced residence features.

  • Istanbul Airport 25 minutes
  • Mall of Istanbul 5 minutes
  • Ikitelli Business District 6 minutes
  • Medipol Mega Hospital 3 minutes
  • Metro Station 5 minutes
  • Istanbul City Center 20 minutes
  • Levent 20 minutes
  • Maslak 25 minutes
  • Historical Attractions of Istanbul 20 minutes

 

INCOME PROJECTION

 

Sample Case: 2+1, 120 m2 Price: 480,000 USD

Number of Flats: 171

Average Monthly Rent Price: 3,000 USD

Guaranty of Rent by Viya Legal: 2 years

Legal fees needed for property: 0 ( Viya Legal, takes 15.000$ for fees, but for this offer it’s will be free of charge, so buy from us and you will be free of legal fees.)

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