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Жилой комплекс Новый проект в районе Чиплаклы - Оба, Алания

Каракокали, Турция
от € 116,000
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Жилой комплекс Новый проект в районе Чиплаклы - Оба, Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 61,5 до 191 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Сдача в: 2024

Новый комплекс, расположенный в европейском районе Оба г. Алания состоит из 3-х 5-ти этажных блоков. Этот проект сочетает в себе качество и комфорт с удобной возможностью оплаты и предлагает, как жизненно важные, так и инвестиционные возможности.

На продажу выставлены квартиры:

- 1+1 от 50 м2;

- 2+1 от 74 м2;

- 3+1 от 173,63 м2;

- 4+1 от 140, 63 м2.

Квартиры сдаются в чистовой отделке, встроенная кухня, сантехника в санузлах, в каждой квартире будет установлен трехфазный водонагреватель.
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Окончание строительства - май 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралями ТЕМ и Е-5.

  • Станция метро - 50 метров
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