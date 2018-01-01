  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в районе Оба

Жилой комплекс Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в районе Оба

Каракокали, Турция
от € 156,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в районе Оба
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 51 до 125 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Мерсин, Турция
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Каракокали, Турция
Жилой квартал Апартаменты 1+1 в Crystal Nova Оба, Алания
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Измит, Турция
от € 81,348
Жилой комплекс Новый проект возле парка и реки в Газипаше
Аланья, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в районе Оба
Каракокали, Турция
от € 156,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитные апартаменты от застройщика
Seki, Турция
Сдача в: 2023

Новый инвестиционный проект расположен в экологически чистом и стремительно развивающемся районе Демирташ. Проект создан для того, чтобы жители чувствовали комфорт и удобство. В данном жилом проекте, состоящем из 60 квартир будет открываться прекрасный вид на море и горы. Квартиры с планировкой 1+1, 2+1, 3+1 будут сдаваться в чистовой отделке с современным и стильным дизайном. Все апартаменты светлые, просторные и комфортабельные.
В комплексе будет вся необходимая инфраструктура: открытый плавательный бассейн с джакузи,
крытый плавательный бассейн с джакузи, сад с ландшафтным дизайном, зона барбекю с беседкой,
детская игровая зона, СПА зона, массажные комнаты, тренажёрный зал, комната отдыха.
Завершение строительства запланировано на 2-ой квартал 2023 года.
Жилой комплекс Новый проект в Газипаше, Аланья
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 47 до 185 м2.Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Жилой квартал 2+1 КВАРТИРА, НЕДАЛЕКО ОТ ПЛЯЖА В ПАЯЛЛАРЕ, АЛАНИЯ
Payallar, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта квартира находится всего в 100 метрах от пляжа! В квартире две спальни и гостиная с кухней. Здание старое, но, безусловно, ухоженное. Продается с мебелью. Внутри одна ванная комната и балкон. Площадь квартиры 115 м2. Как вы можете видеть на фотографиях, комплекс настолько активен, что многие люди предпочитают жить здесь. Потому что он находится всего в 100 метрах от пляжа и в десяти минутах от центра города. Также огромный бассейн. И цена действительно доступная. Пожалуйста, обратите внимание на цену, прежде чем принимать решение.
Realting.com
Перейти