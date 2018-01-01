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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районe - Оба, Алания

Каракокали, Турция
от € 141,500
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районe - Оба, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 111 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районe - Оба, Алания
Каракокали, Турция
от € 141,500
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Другие комплексы
Жилой комплекс Первоя береговая Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2025

Апартаменты премиум-класса в популярном районе Махмутлар на первой береговой линии.
В этом фантастическом туристическом городе есть все удобства, чтобы сделать отдых или проживание здесь идеальным. Здесь есть широкий выбор магазинов, баров и ресторанов, и скоро здесь будет построен один из самых больших торговых центров!
Многие иностранцы выбирают для того, чтобы жить бок о бок с местным населением, имея в доступе множество магазинов и баров оставаться, открытыми круглый год и придавая этому дружелюбному городу мультикультурную атмосферу.
Вокруг разбросаны различные пляжные бары и станции для занятий водными видами спорта, а набережная соединяет Махмутлар с Аланией. Длинная тропа очень популярна среди пешеходов, любителей бега трусцой и велосипедистов.
В этом регионе Турции есть чем развлечь вас и вашу семью: от водных видов спорта,прыжков с парашютом в тандеме и сафари на джипах до удивительных археологических памятников. 
Неподалеку, в Алании, есть крепость, где остатки некогда могущественной истории были частично восстановлены. Канатная дорога со стороны Дамлаташ доставит вас к замку, откуда во время подъема открываются захватывающие виды.
Транспортное сообщение в Махмутларе очень хорошо налажено, и различные автобусы и услуги трансфера могут доставить вас в любой аэропорт.
Этот потрясающий современный многоквартирный дом был спроектирован так, чтобы понравиться современным семья,которые ищут современный стиль и дизайн, элегантность и простоту жизни.
Комплекс состоит из одного блока, где  72 квартир ( 12 этажей) на большом участке площадью 3085,85 м2.
Каждая хорошо продуманная комната была отделана с использованием высококачественной сантехники и фурнитуры. 
Есть варианты с двумя и четырьмя спальнями, доступные в различных планировках и размерах.
Большая кухня открытой планировки с современными шкафами и столешницами ведет в просторную гостиную. Роскошные ванные комнаты оснащены первоклассной сантехникой и отличаются функциональностью и шиком. Из больших окон и балконов открывается потрясающий вид с видом на море и живописные горы. Просторные балконы создают атмосферу жизни в помещении и на открытом воздухе, которые так привлекательны и предоставляют дополнительное пространство для развлечений или обедов на свежем воздухе.
Общие удобства являются исключительными, с большим бассейном и просторными террасами для принятия солнечных ванн. Легко представить, как вы отдыхаете в роскошном СПА-центре, пока ваши дети развлекаются в специальных игровых комнатах, а ваш партнер тренируется в хорошо оборудованном тренажерном зале.
Это тот образ жизни, о котором вы всегда мечтали - комфортный, роскошный и расслабляющий.
 
Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Жилой квартал Продажа квартиры в Голд Сити в Алании
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите чувствовать себя в комплексе, как пятизвездочном отеле, находясь при этом в своем доме, вы должны выбрать Gold City для покупки. Эта квартира 2+1 на втором этаже главного здания в комплексе Gold City, в Каргыджак, Аланья. В квартире есть большой балкон и две ванные комнаты. Она полностью меблирована. Gold City предлагает вам различные виды деятельности. Комплекс был построен на вершине холма в составе вилл и апартаментов. Можно сказать, что это великолепный комплекс, включающий в себя: крытый и открытый бассейны спа-центр салон красоты аквапарк спортивные центры рестораны пабы ночной клуб библиотеку кинотеатр рынок игровые площадки площадку для посадки вертолета круглосуточную стойку регистрации и охрану частный пляж с водными видами спорта уборку услуги прачечной. Это означает, что вы будете чувствовать себя очень комфортно в своем доме, потому что вы можете найти все, что вам нужно в одном комплексе. И то, и другое возможно, наблюдая за панорамой гор и завораживающим видом на море, когда вы находитесь на своем балконе. Вы забудете обо всех своих проблемах и вернетесь с ясной головой после этого отпуска. Если вы любитель природы и развлечений одновременно, эта квартира будет лучшим выбором для вас, а также это хорошая инвестиция, и вы можете иметь хороший доход, сдавая свои квартиры в аренду круглый год.
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