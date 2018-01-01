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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в районе Оба, Алания

Каракокали, Турция
от € 140,000
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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в районе Оба, Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь от 48 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в районе Оба, Алания
Каракокали, Турция
от € 140,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар, Аланья
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 44 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Недвижимость на этапе строительства от застрой
Алания, Турция
Сдача в: 2023

Проект соответствующий всем стандартам качества, безопасности и эстетики строится в самом сердце г. Алания. Все необходимые учреждения, такие, как больница, банк, школа и т.д., находятся в пешей доступности. Так же, буквально в нескольких шагах от здания находится овощной и рыбный рынки, всегда можно найти самые свежие продукты сезона. Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны расположены на одной линии с проектом. Так как пересечение главного шоссе и кольцевой дороги расположены в непосредственной близости, никаких проблем с передвижениями и транспортом не возникнет.
Жилой Комплекс состоит из 2-х блоков с общим количеством 137 апартаментов. На продажу выставлены квартиры 1+1, 2+1, 3+1 и дуплекс (58 м2-143 м2). Кроме основной инфраструктуры, также предусмотрены отдельные комнаты отельного типа, для размещения гостей данного ЖК.
Завершение строительства запланировано на декабрь 2023 г.
Жилой комплекс Комплекс на этапе строительства - Верхняя Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Площадь апартаментов от 44 до 167 квадратных метров. Расстояние до моря 5000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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