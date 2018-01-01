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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Оба

Каракокали, Турция
от € 184,000
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Оба
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 51 до 134 м2. Расстояние до моря 3000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Оба
Каракокали, Турция
от € 184,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Масштабный комплекс в окружении садов
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

В одном из самых престижных районов Алании Оба началась стройка нового масштабного комплекса в окружении садов. Проект отличается особенной архитектурной концепцией и планированием зон отдыха во дворе, максимум территории отведено для бассейнов 3825 M².

Комплекс находится, близко к центру города и базовой инфраструктуре. Район Оба стремительно развивается и застраивается в последние годы. Комплекс находится на закрытой территории с собственной инфраструктурой. Это идеальное место для жизни с детьми и комфортного отдыха у моря.

Проект будет состоять из 7 блоков, 5 этажей в общей сложности 268 квартир. Участок: 17800 м2

1+1 (50м2-110м2), 2+1 (85м2-135м2), 3+1 (115-145м2), 4+1 (146м2), дуплексы с собственными выходами на бассейн и террасой, а также варианты квартир с джакузи.

Расстояние до моря составит 2600 м, для удобства жителей данного ЖК предусмотрен трансфер до моря, который будет курсировать-каждые 2 часа.
Жилой комплекс Новые квартиры с уникальными видами в районе Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 126 квадратных метра. Расстояние до моря 1800 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до.

На территории Кестеля находиця универзит гора Аланья, русского языка клэссика М, частны и государстен.  С каждаем годом в Кестеле открывают, новенькие супермаркеты, кофейни, аптек. Жить в Кестеле становица освобождаемая и увлекательная.

Набережная Кестеля ородована велосипедными и прогулочными богами, треенажерами, расбиты парки с фонтанами. В парке, безедки, куда можно викти на пикник с друзьями и родствониками.

Квартира в Кестеле будет прекрасномм видли видруэте пэреэзд в. Некоторые Жители Кестеля преводьят несколько месяцев году в квартире, устальное врам.  В Кестеле проживет моного жителя северной Европы. Кестель больше поодиту на уютный европейский город, чем на турецкий город.

Жилой комплекс из потого пути от имени с территория 1338 кв.м. на расстойя 750 от Средизем. Весо в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекс и 4 <TAG1>. Есть квадратиры с подвиходным в сад и пентахусы.  В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владицы апартаментов будут доступны:

  • Бассейн
  • Детский Бассейн
  • Сауна
  • Спорт Салон
  • Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру територии установлена система круглосутного видеона. В качестве основного средства защиты от территориея.

Во Всех Квартирах Будет Выполнена Чистовая Отделка. Кухни-салон американского типа с виходом на балкон или террасу. В кухне и ваннах комнатах установлена сантехника и строиная мебел с гранитной стиль. В новый унивен проточный завод. В квартире будет віполнен монтаж межкомнатны и входних дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект готов к заселению в октабре 2023 год, княжество прохожие в денёк. Народный Сервис Алания Инвестиции в укомплектат вам квартиру в режиме онлайн и оффлайн.

Напишите нам, что бы менеджеры Алания Инвестиционные предоставили вам понформацию по этим и другим пре.

 

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