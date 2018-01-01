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Жилой комплекс Аппартаменты в проекте премиум-класса - район Кестель

Akarca, Турция
от € 270,000
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Жилой комплекс Аппартаменты в проекте премиум-класса - район Кестель
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+2. Площадь апартаментов от 60 до 210 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Akarca, Турция
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