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Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания

Авсаллар, Турция
от € 108,270
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Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 166 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Авсаллар, Турция
от € 108,270
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Жилой комплекс Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала.

Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной охраной, кафе, фитнес-центром, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, гаражом, парикмахерской, супермаркетом, сауной.

Крупный проект, который строят сразу три топовых турецких девелопера. Строительство завершится в июле 2023 года.

Квартиры с одной спальней: площадь от 79 до 121 м2. В проекте также есть планировки с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Площадь от 107 до 246 м2 по ценам от 519 тыс. до 1,6 млн $.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
Преимущества

В проекте есть возможность покупки в рассрочку.

Скидка за единоразовую оплату составит 10%.

Цены с рассрочкой: от 411 до 691 тыс. $

Цены при оплате сразу: от 370 до 622 тыс. $

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пяти минутах от автомагистрали ТЕМ и больницы, в семи минутах от торгового центра, в одном часе от аэропорта.

Район находится на правом берегу строящегося канала, альтернативы Босфору. Благодаря этому район обладает высоким потенциалом к развитию в ближайшие годы. Район Кючюкчекмедже отличается развитой спортивной инфраструктурой. С 1999 по 2002 годы в это место готовили для проведения летней олимпиады, заявку на которую тогда выиграл Пекин. Олимпиада в Стамбуле так и не состоялась, но построенные олимпийские объекты активно используются для международных, местных соревнований и любительского спорта.

Транспортная доступность и городская инфраструктура:

  • 5 минут езды до озера Кючюкчекмедже — лагуны Мраморного моря
  • в радиусе 3 км - две больницы
  • 5 минут езды до международного колледжа TED
  • 3 минуты езды до олимпийского комплекса со стадионом имени Ататюрка
  • 2 минуты до шоссе E80 — отдельный съезд к комплексу
  • 5 минут езды до строящегося канала «Стамбул»
Жилой комплекс Жилой Проект от застройщика в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект будет расположен на земельном участке площадью 2155м2. в экологически чистом и спокойном районе Авсаллар, в 1,5 км от популярного пляжа Инжекум. В пешей доступности от проекта располагается вся необходимая городская инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, пекарня, школа, фруктовый и овощной рынок. Здесь также хорошо развита транспортная развязка, за счет чего можно с легкостью добраться во все районы Алании.
Проект будет состоять из одного 5 этажного блока, который включает в себя 45 квартир, из них:
32 квартиры 1+1 - 44 м2, 7 квартир 2+1 дуплексы – 80 м2.
Со всех окон будет открываться прекрасный вид на море, бассейн и природу.
Инфраструктура - открытый бассейн, фитнес, сауна, детская площадка, парковка, генератор электроэнергии и трансфер до моря.
Способ оплаты - 40% первый взнос, рассрочка до конца строительства.
Дата начала и окончания строительства 11.2022г. - 12.2023г.
Жилой комплекс Современный комплекс в центральной части района Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 215 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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