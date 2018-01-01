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Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 219,000
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Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 219,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе района Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 186 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар, Аланья
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 44 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс в центре Демирташа
Demirtas, Турция
Сдача в: 2025

Новая резиденция в Демирташ предлагает вам с легкостью приобрести недвижимость у моря и зарабатывать на ней! Доступная роскошь, развитая внутренняя инфраструктура и максимальный комфорт - всё это характеризует жилой комплекс, который будет возводиться на площади 3050 квадратных метров. Это шанс оказаться в окружении природы и насладиться мягким средиземноморским климатом в престижном пригороде. Большой выбор досуговых зон на территории идеален для семейного времяпрепровождения и повседневных дел.

Общая площадь застройки 3050 квадратных метров. Общее количество квартир 52.

Всего в комплексе 10 дуплексов 2+1 общей площадью 118 м.кв. и 42 апартамента 1+1 общей площадью 49 м.кв.

Высокодоходный проект для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость.

Трансферт до пляжа.

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