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Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Паяллар

Akarca, Турция
от € 98,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Паяллар
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 62 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Алании – район Джикджилли. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 141,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Джикджиллы подойдёт тем, кто хотел бы жить в центре, но подальше от отелей и потока туристов. Этот небольшой район находится в центральной Аланье, начинается в 400 м от моря, тянется на 2 км в сторону гор от главной трассы. А вдоль нее расположены основные объекты инфраструктуры города – самый большой супермаркет сети Мигрос, а также ТРЦ Аланиум и Метро в соседней Обе. Недалеко и большая городская больница. Кроме обширной инфраструктуры, район Джикджилли отличается уютными красивыми улочками и роскошными комплексами, здесь много парковых зон. За трассой много свободных участков, здесь строятся и в перспективе появятся новые резиденции люкс класса. Нижняя часть района вся застроена, встречаются как простые турецкие дома, так и резиденции. Удобный район для отдыха и жизни, все необходимое рядом, в пешей доступности. 
Жилой комплекс Новые квартиры возле моря в Каргыджаке - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 58,4 до 128,6 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами.

Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом.

Жилой комплекс предназначена для учёных и врачей, студентов-медиков, медицинских туристов.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Посудомоечная машина
  • Стиральная машина
  • ТВ
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью E5 и станцией метро, больницами, школами и торговыми центрами.

  • Станция метробуса — 100 метров
  • Стамбульский университет — 1 км
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