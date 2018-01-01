  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель

Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель

Akarca, Турция
от € 200,200
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании
Аланья, Турция
Резиденция New Life
Каракокали, Турция
от € 175,000
Жилой комплекс Новый проект в шаговой доспупности от моря на Клеопатре
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак
Akarca, Турция
Жилой комплекс Видовые апартаменты - район Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
от € 200,200
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Goerele Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для отдыха, теннисный корт, отделения банков, услуги консьержа.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Колледж - 450 метров
  • Парк - 1,2 км
  • Автобусная остановка - 1,5 км
  • Торговый центр - 1,5 км
  • Больница - 3,2 км
  • Паромный причал - 3,6 км
  • Ботанический сад - 5 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км
  • Маслак - 12 км
  • Таксим/Шишли - 18 км
  • Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км
Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Новый проект с уникальным расположением возле городского парка
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 2+1, 3+1,4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 78,84 до 312,46 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Realting.com
Перейти