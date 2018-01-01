Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
от € 200,200
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О комплексе
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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