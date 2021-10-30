Жилой комплекс Пентхаусы в строящемся комплексе - район Авсаллар, Аланья

Махмутлар центр, Турция

от € 160,000

Сдача в: 2023

Компания Kurt Safir представляет вам новый проект KURT SAFİR FLOWER. Комплекс будет расположен в полюбившемся всеми районе Аланьи - Махмутлар. Не изменяя традициям, проект комплекса детально проработан нашими лучшими архитекторами и тщательно продуман до мелочей. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы высочайшего качества и современные технологии.

Основным приоритетом проекта является непосредственная близость к морю, всего 150 м. В одночасье вся развитая инфраструктура города расположена в шаговой доступности.

В комплексе предусмотрена вся инфраструктура для максимально комфортного проживания и отдыха: бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес, ухоженный сад, система видеонаблюдения и охраны.

KURT SAFİR FLOWER планируется построить на участке площадью 1.173 кв.м. Проект состоит из одного 9-ти этажного блока и 40 квартир различной планировки.

Характеристики апартаменов:

Стальные входные двери

Окна ПВХ с двойным остеклением

Полы - кафель

Стены – водостойкая краска

Кухня с полным комплектом мебели и гранитной столешницей

Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели

Основное и дополнительное освещение

Спутниковое телевидение

Начало строительства – 30.10.2021

Окончание строительство – 31.12.2023



