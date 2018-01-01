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Жилой комплекс Новые просторные квартиры в районе Авсаллар, Алания

Авсаллар, Турция
от € 92,000
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Жилой комплекс Новые просторные квартиры в районе Авсаллар, Алания
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые просторные квартиры в районе Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
от € 92,000
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Другие комплексы
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Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Современный многоквартирный жилой комплекс с отдельной инфраструктурой, расположен в курортном районе Авсаллар. Проект разрабатывается лучшими турецкими дизайнерами и архитекторами. В проекте 4 блока, 167 апартаментов. С каждой квартиры, начиная с первого этажа, будет открываться вид на море и зеленные окрестности района. На продажу предложены квартиры планировки: 1+1, 2+1, 3+1 в том числе двухуровневые пентхаусы, площадью от 53 кв. м. В стоимость апартаментов входит: полная чистовая отделка, встроенная кухонная мебель, укомплектованные санузлы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Авсаллар - не слишком большой, но это один из самых теплых курортов Анталии, от ветров и антициклонов его защищает бухта. Здесь расположен один из самых знаменитых песчаных пляжей южного средиземноморского побережья – Инжекум.  Хорош Авсаллар для любителей верховой езды, дайвинга и самых разных видов водного спорта.
Вся дополнительная информация доступна у наших специалистов. С большим удовольствием расскажем Вам о лучших предложениях в комплексе и подберем для Вас самый выгодный вариант!
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Компания Elka Homes рада представить Вам проект на стадии строительства в городе Газипаша, который открыт для получения ВНЖ. Он расположен в центре города и находится в 10 минутах ходьбы от всех удобств города (медицинский центр, больница, школа, рынок).
Жилой Комплекс будет состоять из одного 4-х этажного блока, состоящем из 5 квартир 1+1 и 3 квартир дуплекс 2+1.
Квартиры будут сдаваться в  чистовой отделкой со встроенной кухней. Окончание в феврале 2023 года.
 
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Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бешикташ. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1. Площадь апартаментов от 140 до 556 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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