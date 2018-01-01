Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания

Кадыкёй, Турция

Сдача в: 2023

Многофункциональный жилой комплекс, состоящий из 6 блоков по 24 этажа, где расположились квартиры, офисные и торговые помещения. Проект раскинулся на участке площадью 26 000 квадратных метров и находится в центре района Кадыкёй в азиатской части Стамбула.

Это один из крупнейших проектов в районе Кадыкёй, представляет собой жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей и предоставляющий своим жителям роскошный образ жизни.

Жилой комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от проспекта Багдат, который является местом сосредоточения магазинов модной одежды, известных кафе и ресторанов, а также ночных клубов.

Проект привлекает внимание своим современным и лаконичным дизайном, предлагающим комфортный образ жизни с его простым и функциональным подходом.

Внешняя инфраструктура:

станция метро Уналан, станция метро Гёзтепе, станция метробусов Узунчайыр, остановка метробуса Фикиртепе, государственная больница İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, государственная больница Аджибадем Шинаси Джан, государственная больница Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi, причал Kalamış Marina, речной вокзал Ido Harem Water Bus Terminal, университет Мармара, ТЦ Акасья Аджибадем, ТЦ Эмаар Сквер, парк Гёзтепе и т.д.

Проект представляет будущим владельцам 1500 квартир планировками от 1 + 0 до 5,5 + 1, площадь которых варьируется от 55 до 300 квадратных метров. Квартиры жилого комплекса в разных планировочных решениях имеют как обычные, так и садовые террасы.

Внутренняя инфраструктура:

детский сад, сауна/СПА, крытый и открытые бассейны, парковка, кафе/ресторан, многофункциональный спортивный зал, супермаркет, хаммам, массажный салон