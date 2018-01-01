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Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания

Авсаллар, Турция
от € 95,000
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Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 125 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
от € 95,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: EOS Turkey Property

Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!!

В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там будет 100 000 человек из Центрального банка Турции и всех государственных банков, финансовых корпораций и учреждений, аудиторских компаний и многого другого. Если мы рассмотрим с семьями, население района увеличится как минимум на 250 000 человек.

Modern Finance Center Towers поднимается в центре Аташехира как совместное предприятие Сберегательного фонда страхования вкладов Турции. Проект имеет великолепную архитектуру, окруженный лучшими престижными торговыми центрами, баскетбольной площадкой и развлекательным залом, международными школами, лучшими местными и международными ресторанами, транснациональными компаниями и лучшим образом жизни.

Дистанционная диаграмма:

  • Bulvar 216 Mall: 3 мин
  • Улкер Спорт Арена: 3 мин
  • Метрополь Стамбул Молл: 5 мин
  • Palladium Mall: 5 мин
  • Watergarden Mall: 5 мин
  • Оптимальный торговый центр: 7 мин
  • Торговый центр Brandium: 10 мин.
  • Торговый центр Emaar Square: 10 мин.
  • Бизнес-центр Аташехир: 3 мин.
  • Стамбульский международный финансовый центр: 5 мин
  • Бизнес-центр Умрание: 12 мин.
  • Е-5 Шоссе: 4 мин
  • Шоссе ТЕА: 5 мин
  • Босфорский мост: 16 мин
  • Аэропорт Сабиха Гекчен: 25 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 55 мин
Жилой комплекс ЖК бизнес класса в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: FOA INVEST

Многофункциональный жилой комплекс, состоящий из 6 блоков по 24 этажа, где расположились квартиры, офисные и торговые помещения. Проект раскинулся на участке площадью  26 000 квадратных метров и находится в  центре района Кадыкёй в азиатской части Стамбула.

Это один из крупнейших проектов в районе Кадыкёй, представляет собой жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей и предоставляющий своим жителям роскошный образ жизни. 

Жилой комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от проспекта Багдат, который является местом сосредоточения магазинов модной одежды, известных кафе и ресторанов, а также ночных клубов. 

Проект привлекает внимание своим современным и лаконичным дизайном, предлагающим комфортный образ жизни с его простым и функциональным подходом. 

Внешняя инфраструктура: 

станция метро Уналан, станция метро Гёзтепе, станция метробусов Узунчайыр, остановка метробуса Фикиртепе, государственная больница İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, государственная больница Аджибадем Шинаси Джан, государственная больница Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi, причал Kalamış Marina, речной вокзал Ido Harem Water Bus Terminal, университет Мармара, ТЦ Акасья Аджибадем, ТЦ Эмаар Сквер, парк Гёзтепе и т.д. 

Проект представляет будущим владельцам 1500 квартир планировками от 1 + 0 до 5,5 + 1, площадь которых варьируется от 55 до 300 квадратных метров. Квартиры жилого комплекса в разных планировочных решениях имеют как обычные, так и садовые террасы. 

Внутренняя инфраструктура: 

детский сад, сауна/СПА, крытый и открытые бассейны, парковка, кафе/ресторан, многофункциональный спортивный зал, супермаркет, хаммам, массажный салон
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален).

Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым бассейном, круглосуточным видеонаблюдением, крытой парковкой, детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в стратегической локации - между Маслаком и Левентом - двумя главными бизнес районами города. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. Расстояния на машине:

  • Шоссе TEM - 3 минуты
  • Vadi Istanbul (ТРЦ и крупнейший офисный комплекс в Турции) - 4 минуты
  • Стадион Тюрк Телеком - 4 минуты
  • Левент - 10 минут
  • Mall of Istanbul (один из крупнейших торговых центров в Турции) - 10 минут
  • Таксим - 20 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
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