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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - Авсаллар, Алания

Авсаллар, Турция
от € 98,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - Авсаллар, Алания
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 36 до 86,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
от € 98,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в экологичном районе - Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 198 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Уютный бутик комплекс в туристическом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 122 квадратных метров. Расстояние до моря 890 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property

Самый большой комплекс города поднимался вдоль пристани Западного Стамбула. Самый большой комплекс города с 5.000 + единиц различного типа от 1 + 1, чтобы упомянуть дома. Уникальная концепция жизни с частной пристанью для яхт, причалом морского дна, ресторанами для яхт и развлекательным залом, удобствами 1-го класса, уникальным и бесценным видом на море и торговым центром. На самом деле это больше, чем проект, это город с самим собой.

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