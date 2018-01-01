  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания

Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания

Авсаллар, Турция
от € 88,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания
1 / 7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Эксклюзивные квартиры в Алании, Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
Жилой комплекс Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
от € 88,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.

Резиденция располагает:

  • тренажерным залом
  • спа-центром с парной, хамамом и сауной
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной с видеонаблюдением
  • большими зелеными зонами и зонами отдыха на открытом воздухе
  • детскими площадками
  • бассейном
Преимущества

Прогнозируется хорошая доходность из-за высокого спроса на аренду у медицинских туристов.

Расположение и объекты поблизости

Башакшехир — зелёный район с заповедными рощами, ботаническими садами и благоустроенными парками. Кроме того, в этом районе расположено самое крупное водохранилище в Турции Сазлыдере — место отдыха горожан.

При всём природном изобилии в районе развита инфраструктура: здесь есть три университетские больницы, международный колледж TED и олимпийский стадион.

Район считается третьим центром Стамбула, местные часто называют его городом здоровья.

  • 9 минут езды до ботанического сада
  • 12 минут езды до шоссе Е-5 и 5 минут до шоссе ТЕМ
  • 12 минут езды до заповедника
  • 15 минут пешком до ближайшей станции метро
  • 20 минут езды до водохранилища
  • 23 минуты езды до нового аэропорта
  • 32 минуты езды до центра города
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 57 до 207 квадратных метра. Расстояние до моря 650 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно.Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Проект премиум-класса в 100 метрах от моря - район Тосмур
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 5+1. Площадь апартаментов от 54 до 223 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет. 
Realting.com
Перейти