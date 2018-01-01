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Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте бизнес-класса - район Авсаллар, Алания

Авсаллар, Турция
от € 121,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте бизнес-класса - район Авсаллар, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте бизнес-класса - район Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
от € 121,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 150 м2.Расстояние до моря 350 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
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  Если вы хотите жить в тихом месте, а также легкий доступ к городской инфраструктуре, это может быть квартира вашей мечты. Мы представляем вашему вниманию эту современную квартиру в центре Махмутлара в строящемся новом жилом комплексе всего в 1 км от пляжа  
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Застройщик: TRANIO

Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов:

  • круглосуточная охрана
  • система видеонаблюдения
  • консьерж
  • спортзал
  • Спа зона: сауна и паровая
  • открытые детские площадки
  • открытый/закрытый бассейны
  • прогулочные дорожки на территории комплекса
Расположение и объекты поблизости

Расположен в оживленном районе, рядом с необходимыми объектами инфраструктуры: кафе, ресторанами, университетами. Также, можно легко добраться до некоторых мест:

  • стадион Turk Telekom Arena - 1 минута
  • национальный парк Belgrad - 5 минут
  • второй мост через Босфор и несколько станций метро - 5 минут
  • до районов Маслак и Истиние - 5 минут
  • до района Нишанташы - 15 минут
  • до нового аэропорта Стамбула - 25 минут езды
  • частные больницы в пешей доступности (Liv Hospital Vadistanbul - 3 минуты, Acibadem - 13 минут)
  • школьные учреждения от начальной школы до университета (Koc University - 30 минут, Istanbul Technical University - 8 минут)
  • крупные торговые центры с мировыми брендами (Vadistanbul - 2 минуты, Zorlu center - 15 минут, Istinye Park - 10 минут)
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